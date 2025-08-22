Prometeon Tyre Group, 2024 Sürdürülebilirlik Raporu’nda çevresel, sosyal ve yönetişim alanlarındaki çalışmalarını ve güncel performansını paylaştı. 2040 yılında Net Sıfır hedefini açıklayan Prometeon, kuruluş yılından bu yana sera gazı emisyonlarında %35,8 oranında azaltım sağladı ve 2030 hedefini şimdiden yakalayarak planlanandan daha yüksek oranda azaltım elde etti. Grup genelinde elektrik kullanımının %47,8’i yenilenebilir kaynaklardan sağlanırken, atık geri kazanım oranı %98,2 olarak gerçekleşti. Prometeon ayrıca, Morningstar Sustainalytics değerlendirmesinde sürdürülebilirlik performansının güçlü olduğunu gösteren ‘Düşük Risk’ kategorisinde konumlandı.

DETAYLI RAPORA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ

Dünyanın endüstriyel ve ticari lastik odaklı global şirketi Prometeon Tyre Group, 2024 yılı Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayımladı. Çevresel, sosyal, yönetişimsel ve ekonomik (ESG) olmak üzere dört ana başlıkta hazırlanan rapor; sürdürülebilirlik hedeflerinin Prometeon’un operasyonlarının ve stratejik karar alma süreçlerinin ayrılmaz bir parçası olduğunu vurguluyor. Rapor, şirketin ESG stratejisini güçlendirirken, sürdürülebilirliğin Prometeon için tüm alanlarda odak haline geldiğinin altını çiziyor.

2040’ta İklim Nötrlüğü Hedefi

Prometeon, 2024 yılı itibarıyla, kuruluş yılından bu yana sera gazı (GHG) emisyonlarında %35,8 oranında azaltım sağladı. Böylece şirket, 2030 yılı için belirlediği %32’lik emisyon azaltım hedefini altı yıl önceden aşmayı başardı. Aynı dönemde, elektrik kullanımında da %13,6 oranında azaltım kaydedildi. Şirket, 2016 baz yıla göre; 2025’te enerji kullanımını %23, 2030 yılına kadar ise %31 oranında azaltmayı hedefliyor. Prometeon, Paris Anlaşması’nda belirlenen 1,5 °C sınırıyla uyumlu bir yol haritası doğrultusunda, 2040 yılında iklim nötrlüğüne ulaşmak gibi net ve iddialı bir uzun vadeli hedef belirledi.

2050’de %100 yenilenebilir ve geri dönüştürülmüş malzeme kullanım hedefi

Yenilenebilir enerji kullanımını artırma konusundaki kararlılığını sürdüren Prometeon, Grubun toplam elektrik kullanımının %47,8’ini yenilenebilir kaynaklardan sağlıyor. Brezilya’da kullanılan elektriğin ise %100’ü yenilenebilir kaynaklardan sağlanırken, Gravatai üretim tesisi Kapsam 1 ve Kapsam 2 emisyonları açısından halihazırda karbon nötr konumda bulunuyor.

Malzeme kullanımı ve atık yönetimi, Prometeon’un sürdürülebilirlik stratejisinin odağında yer alıyor. 2024 yılı itibarıyla, kullanılan malzemelerin %33’ü yenilenebilir kaynaklardan, %1,89’u ise geri dönüştürülmüş içeriklerden oluşuyor.

Bu oranların her yıl artması hedeflenirken, şirketin 2030 yılı için belirlediği hedef, toplamda %40 oranında yenilenebilir ve geri dönüştürülmüş malzeme kullanımına ulaşmak. Prometeon, bu oranı 2050 yılı itibarıyla %100’e çıkarmayı amaçlıyor. Atık yönetiminde de önemli sonuçlar elde eden Prometeon, 2024 yılı itibarıyla %98,2 oranında atık geri kazanımı sağlayarak, 2030 yılı için belirlenen %97’lik hedefin üzerine çıkmayı başardı.

Tedarikten Üretime Sürdürülebilirlik Odaklı Yaklaşım

Prometeon, sürdürülebilirlik stratejisi kapsamında tedarik zincirini de kapsayan bütüncül bir yaklaşım benimsiyor. Bu doğrultuda, 2024 yılı içinde, yıllık ham madde alımlarının %21’ini kapsayan 17 tedarikçiye denetim gerçekleştiren Prometeon beş yıl içinde, bu doğrulama sürecini %100’e çıkarmayı hedefliyor. Yalnızca tedarikçilerle sınırlı kalmayan bu yaklaşım, üretim zincirinin tamamında olumlu etki yaratmayı amaçlıyor.

Prometeon ayrıca geçtiğimiz yıl boyunca tüm çalışanlarını kapsayan yapılandırılmış bir teşvik planını hayata geçirdi. Bu plan kapsamında, çalışanlara ESG hedeflerinin gerçekleştirilmesine bağlı olarak prim ve yan haklar sunulmaya başlandı.

Sustainalytics’ten Prometeon’a Uluslararası ESG Notu

Prometeon’un iş stratejilerine ve operasyonlarına entegre ettiği ESG yaklaşımı, uluslararası derecelendirme kuruluşu Morningstar Sustainalytics tarafından kapsamlı bir değerlendirmeye tabi tutuldu. Şirket, sürdürülebilirliğe ve sera gazı emisyonlarının azaltımına yönelik istikrarlı taahhüdü sayesinde, 12,5 ESG Risk Puanı ile “Düşük Risk” kategorisinde yer aldı. Prometeon’u dünya çapında en iyi performans gösteren şirketler arasında konumlandıran bu derecelendirmeye göre Prometeon, 2024 yılında otomotiv sektöründe 10’uncu, lastik sektöründe ise 5’inci sırada konumlandı.

Bu konum Prometeon’un ESG yönetim modelinin sağlamlığını ve şirketin değer zinciri boyunca çevresel, sosyal ve yönetişim risklerini azaltma konusundaki artan kararlılığını ortaya koyuyor.

Prometeon İç Denetim, Uyum, Sürdürülebilirlik ve Kurumsal İlişkiler Direktörü Nicolas Marchi, konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu: “Endüstriyel ve ticari lastik sektöründe sürdürülebilirlik, stratejik bir önceliktir. ESG kriterlerini tedarikçi seçiminden çalışan refahına, finansal yapılanmadan operasyonel süreçlere kadar tüm iş modelimize entegre etmemiz, çevresel, sosyal ve ekonomik anlamda değer yaratmamıza olanak tanıyor. Bu yaklaşım yalnızca liderlik konumumuzu güçlendirmekle kalmıyor, aynı zamanda malzeme, süreç ve ürün performansında inovasyonu teşvik ediyor ve 2040 Net Sıfır hedefimize kararlılıkla ilerlememizi sağlıyor. Sürdürülebilirlik, aynı zamanda bu konulara giderek daha duyarlı hale gelen genç yetenekleri çekme konusunda belirleyici bir faktör haline geldi.”

2024 Sürdürülebilirlik Raporu, GRI standartlarına uygun olarak hazırlandı

Prometeon, 2024 Sürdürülebilirlik Raporu’nun hazırlanmasında Global Reporting Initiative (GRI) standartlarını esas aldı. GRI çerçevesi, kuruluşların ekonomik, çevresel ve sosyal etkilerini şeffaf biçimde raporlamalarına olanak tanırken; etki analizini, faaliyetlerin topluma ve çevreye olan olumlu ya da olumsuz yansımalarının anlaşılması ve etkili bir şekilde aktarılması açısından temel bir unsur olarak konumlandırıyor.