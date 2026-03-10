Sosyal medya artık sadece bir mecra değil, çoğu insan için günün olağan parçası. Küresel dijital raporlara göre 2025 sonu itibarıyla dünyada 5,66 milyar aktif sosyal medya kullanıcı kimliği var, bu da dünya nüfusunun yaklaşık üçte ikisine denk geliyor. Üstelik son bir yılda yüz milyonlarca yeni kullanıcı kimliği eklenmiş durumda. Buradaki kullanıcı kimliği vurgusu önemli: Aynı kişinin birden fazla hesabı olabildiği için bu sayı bire bir tekil kişi sayısıyla aynı olmasa da bu veriler ölçeği anlatmaya yetiyor. Sosyal medya, artık bireysel tercihten çok, toplumsal bir altyapı.

SOSYAL MEDYANIN İNSANLARI YENİDEN BULUŞTURAN GÜCÜ

Bu altyapının iyi tarafı açık. En temel işlev hâlâ ilişki kurmak. İnsanlar sosyal medyayı en çok arkadaşlarıyla ve aileleriyle iletişimde kalmak için kullanıyor. Günlük koşuşturma içinde kısa bir mesaj, bir fotoğraf ya da bir hikâye “Ben buradayım” demenin en pratik yolu. Daha da ilginci, sosyal medya mikro-toplulukları büyütüyor; aynı şehirde yaşayıp bir araya gelmesi zor insanları, aynı mesleği yapanları, yolu aynı okuldan geçenleri, aynı semtte büyüyenleri, aynı sınava hazırlananları, aynı hastalıkla uğraşanları, aynı ebeveynlik deneyimini yaşayanları, aynı zevke sahip olanları, aynı amaç için gönüllü olanları ve aynı dönemeçten geçenleri görünmez bir ağ gibi birbirine bağlıyor.

ACİL DURUMLARIN DİJİTAL KOORDİNASYON MERKEZİ

Konunun bir diğer yönü hız: Bir haber, bir uyarı, bir duyuru, bir kriz anı… Sosyal medya çoğu zaman geleneksel kanallardan önce bilgi taşıyor. Kullanıcıların kayda değer bir bölümü sosyal medyayı haber okumak için kullandığını söylüyor. Bu da özellikle afet, güvenlik, ulaşım, sağlık gibi alanlarda hızlı koordinasyon yaratabiliyor. Yerel bir problem, birkaç saat içinde görünür hâle gelebiliyor; bir yardım kampanyası kısa sürede yayılabiliyor. Eskiden sadece kamu yöneticilerinin görmesi gereken hikâyeler, şimdi bazen doğrudan büyük bir kalabalığın önüne düşüyor.

REKLAMDAN GELİRE: SOSYAL MEDYANIN EKONOMİK GÜCÜ

Ekonomik tarafta da büyük bir dönüşüm var. Sosyal medya, reklamın ve markaların alanını genişletti. Küresel araştırmalar, internet kullanıcılarının önemli bir kısmının yeni ürün ve markaları sosyal platformlardaki reklamlar sayesinde keşfettiğini gösteriyor. Bu da sadece büyük markalara değil, küçük üreticilere, yerel girişimlere, bağımsız yaratıcı işlere de alan açıyor. Yaratıcı ekonomisi denen şey tam da burada büyüyor: İçerik üreterek görünürlük kazanmak, o görünürlüğü gelir modeline çevirmek, niş bir kitleye hitap ederek ayakta kalmak artık daha mümkün.

Bu hız ve geniş yayılım konunun olumsuz taraflarını da büyütüyor. En temel bedel zaman. Küresel raporlar, tipik bir internet kullanıcısının sosyal medyada günde ortalama 2 saat 21 dakika geçirdiğini söylüyor. Sosyal ağlar ve video odaklı platformlar birlikte ele alındığında haftalık ortalamalar daha da yükseliyor; özellikle 16-24 yaş grubunda süre belirgin biçimde artabiliyor. Bu kadar zaman, doğal olarak uyku düzenini, dikkat süresini, çalışma verimini ve yüz yüze ilişki kalitesini etkileyebiliyor. Burada sorun sosyal medyanın var olması değil, tasarımının çoğu zaman akışta tutma üzerine kurulu olması. Sonsuz kaydırma, otomatik oynatma, bildirimler, anlık ödüller… Bu tasarım tabii ki tesadüf değil.

PAYLAŞILABİLİR OLANIN YÜKSELİŞİ VE GERÇEĞİN SINAVI

Yanlış bilgi ve manipülasyon meselesi de bu tasarımın yan etkilerinden. Geleneksel medyada bir içerik yayımlanmadan önce editoryal bir süzgeçten geçer; sosyal medyada ise algoritmalardan. Paylaşılabilir olan yükselir, duygusal tepki üreten daha hızlı yayılır. Bu, bazen doğru bilginin yayılmasını hızlandırır, bazen de yanlış bilginin. Özellikle öfke, korku veya linç gibi duygulara oynayan içerikler doğrulama refleksini zayıflatabilir.

Mahremiyet ise işin daha az görünen ama daha yapısal boyutudur. Geleneksel medya izleyiciyi izlenme oranı ve payı ile ölçer, sosyal medya ise kullanıcıyı çok daha ayrıntılı biçimde davranış verisine çevirir. Ne izlediğiniz, nerede durduğunuz, neye tıkladığınız, neyi atladığınız, ne kadar süre baktığınız… Bu küçük izler hem reklam hedeflemede hem de içerik sıralamada kullanılır. Bu medyayı bedava kullanımın karşılığı çoğu zaman budur: Veri ve dikkat.

SOSYAL MEDYA VE PSİKOLOJİK ETKİ

Ruh sağlığı tartışması da tek cümleyle geçiştirilecek bir konu değildir. Pek çok araştırma, sosyal medya kullanımının çok yaygın olduğunu ve bazı kullanım biçimlerinin riskleri artırabileceğini ama etkinin kişiye ve bağlama göre değiştiğini vurguluyor. Pasif biçimde uzun süre akış kaydırmakla, aktif iletişim kurmak; zorbalığa maruz kalmakla, destekleyici bir topluluk bulmak; uykuyu bölmekle, belirli bir saat sınırı koymak aynı şey değil. Özetle meselemiz “sosyal medya kötü” hükmü değil; sosyal medyanın nasıl kullanıldığıdır.

MEDYANIN YENİ ÖLÇÜSÜ: METRİKLER VE OPTİMİZASYON

Bu noktada geleneksel medya ile sosyal medya arasındaki farklar daha net görülüyor. Geleneksel medya yayın mantığıyla çalışıyor: Belirli saatler, belirli sayfalar, belirli editör tercihleri. Sosyal medya ise akış mantığıyla işliyor: Aynı olayı iki kişi bambaşka biçimde görebiliyor. Eşik bekçiliği de bu süreçte değişen konulardan biri; editörün yerini büyük ölçüde algoritmik sıralama aldı. Bir diğer temel fark, izleyicinin kullanıcıya dönüşmesi. Sosyal medya sadece tükettiğimiz bir yer değil, yorumla, paylaşmayla, remix’le, meme’le, tepki videosuyla sürekli içerik ürettiğimiz bir alan. Sosyal medya kültürü bu yüzden hızlı yayılıyor fakat telif, etik, doğruluk / teyit sorunları da aynı hızla büyüyor. Bunlarla birlikte ölçüm de değişen bir konu: İzlenme oranı ve izlenme payından mikrometreye geçildi ve bu sayede sosyal medya neredeyse her davranışı ölçebildiği için içerik üretimi metrik optimizasyonuna itiliyor.

TELEVİZYON DİRENİYOR, SOSYAL MEDYA YÖN VERİYOR

Bu dönüşüm kullanıcıyı da değiştirdi elbette. Profil ve akış “ben”i bir vitrine dönüştürdü. Görünürlük bir tür sosyal sermaye hâline geldi. Görünür olmak kimileri için büyük bir fırsat, kimileri için de baskı unsuru. Haber tüketiminde de belirgin bir kayma var. Örneğin ABD’de yapılan araştırmalar, platformların haberin dolaşımında ciddi bir rol oynadığını gösteriyor. Bu da haberi okunan metin olmaktan çıkarıp akış içinde karşılaşılan içeriğe dönüştürüyor.

Geleneksel medya tabii ki tamamen ortadan kalkmıyor, tam da bu nedenlerle biçim değiştiriyor, değişen ekran kültürüne kurumsal olarak direnmek mümkün değil. Küresel raporlar, televizyonun hâlâ izlendiğini ve geleneksel televizyonun toplam ekran süresinde önemli bir yeri olduğunu gösteriyor. Bununla birlikte içerik üretiminde sosyal medyanın etkisi çok büyük: Başlıklar akışa göre kesiliyor, kısa videolar çoğalıyor, haber kurumları dağıtım için platformlara daha bağımlı hâle geliyor.

ARAÇ MI, TUZAK MI? SEÇİM KULLANICININ

Sonuç olarak temel sorumuz çoğu tartışmada takılıp kaldığımız “sosyal medya iyi mi kötü mü” olmamalı. Sosyal medya aynı anda iki şey: İletişimi ve bilgi dolaşımını kolaylaştıran bir altyapı, aynı zamanda dikkati ve veriyi ekonominin merkezine koyan bir endüstri.

Bu ikisi birlikte var oldukça hem kullanıcıyı hem de geleneksel medyayı dönüştürmeye devam edecek. En gerçekçi çözüm de topyekûn kaçış değil, yapılması gereken kişisel bir kullanım rejimi kurmak: Zamanı yönetmek, doğrulama refleksini güçlendirmek, mahremiyet ayarlarını ciddiye almak ve akışın bizi hangi duygulara çektiğini fark etmek. Bu seçimler sosyal medyayı nasıl bir araç olarak kullanacağımızı da belirleyecek: Hayatımızı kolaylaştıran mı yoksa sömüren mi?