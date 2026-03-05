Dünyanın ateş çemberinde olduğu bir dönemde; küresel müteahhitlik alanında ülkemizin Çin'den sonra ikinciliğini koruması, hizmet ihracatında 2025 yılı itibariyle 48 milyar dolara imza atan lojistik sektöründe karayolu taşımacılığının öne çıkması, OYAK'ın 2030 yılı sürecinde 60 milyar dolarlık bir hedef belirlemesi gibi sevindirici bir haberin yanında "yabancı dijital istila"nın her geçen gün güç kazanması ise 86 milyon insanımızı resmen tehdit ediyor.

DİJİTAL SÖMÜRGECİLER HER YERDE

İnternet alt yapısı gelişmiş tüm dünya ülkeleri, dijital sömürgeci bir kitlenin istilası altında. Bu ülkelerin vatandaşları, hem ekonomik olarak sömürülüyor hem de yerli ve milli kültürleri ve gelenekleri hızla yok eden algoritmaların çemberinde.

Geleneksel sınırların anlamını yitirdiği, veri akışının kıtalar arası hızla yayıldığı bir çağda dijital ekranların arkasındaki bu hız, beraberinde kontrolsüz bir gücü doğurdu. Bugün Türkiye dahil pek çok ülke, "dijital istila" olarak adlandırabilecek ekonomik, sosyo-kültürel bir kuşatma ile yüz yüze kaldı.

Netflix’ten TikTok’a, Google’dan Meta grubuna Çin menşeli Tiktok ve Huawei ile Rusya’nın siber kapasitesi (örneğin APT28 gibi gruplar) kadar dev yapılar, sadece ekranlara değil, ekonomiye ve toplumsal genetiğimize de müdahale ediyor.

850 MİLYAR DOLARLIK DİJİTAL HARCAMA

Dünya genelinde dijital reklam harcamalarının 2026 yılında 850 milyar doları aşması bekleniyor. Bu kontrolsüz güç karşısında Avrupa Birliği "Dijital Hizmetler Yasası" (DSA) ile, Çin ise kendi yerli ekosistemini (WeChat, Baidu) kurarak bir savunma hattı oluşturdu.

Türkiye de kendi "Dijital Savunma Hattı"nı kurmak zorunda. Anlık hazlarla yaşayan, derinlikli düşünemeyen kitleler, yerli üretimi değil, küresel platformların pazarlamacısı haline gelmiş bir ticaret yapısı, milli bayramlardan çok black friday veya halloween gibi küresel tüketim günlerini içselleştiren bir gençlik söz konusu dijital istilanın en büyük etkisi.

Ekovitrin bu konuda devlet yöneticilerine öneriler sunuyor ve insanların söz konusu algoritmalar ve dijital istilanın insafına bırakılmamasını istiyor. Ekovitrin, "Sınırlarını koruyamayan bir ülke bağımsız, ekranlarını koruyamayan bir toplum özgür değildir" uyarısında bulunuyor.

MÜTEAHHİTLERİMİZLE ÖVÜNÜYORUZ

Türkiye küresel inşaat sektöründe başarılı projeler alan müteahhitlerimiz tarafından ikinciliğini perçinledi. Çin dünyada birinci sırada. 250 dünya müteahhidinin arasına giren 45 Türk müteahhidi ENR listesinde sayısını her yıl artırıyor. Dünyada önemli projelere imza atan müteahhitlerimiz hizmet ihracatına da önemli katkı sağlıyor. Türk Müteahhitleri, 138 ülkede 550 milyar doları aşan projelere imza atarak önemli bir başarı elde ettiler.

Uluslararası müteahhitlerimizin ayrı ayrı başarı hikâyeleri bulunuyor. Yurt dışı başarılarıyla dikkat çeken müteahhitlerimizden Kuzu Grup da dünyanın en büyükleri arasında yer alıyor. Engineering News Record (ENR) listesinde "Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhitlik Firması" arasına giren Kuzu Grup, "Arıtma Altyapı" kategorisinde dünyada 17. sırada yer alırken, "Bina Üst Yapı" kategorisinde ise en büyük 40. firma.

İnşaat, su arıtma teknolojileri ve turizm gibi stratejik sektörlerde faaliyet gösteren Kuzu Grup, 10 bin çalışanı ve 3 milyon metrekareyi aşan aktif proje alanıyla sadece binalar değil, sürdürülebilir yaşam ekosistemleri kuruyor. Kuzu Grup'un başarı hikâyesini asıl farklı kılan bu devasa operasyonel gücü, "insana, doğaya ve geleceğe saygı" felsefesiyle harmanlayarak bir medeniyet projesine dönüştürmesi.

HİZMET İHRACATININ OMURGASI KARAYOLU TAŞIMACILIĞI

Hizmet ihracatında önemli bir yer tutan karayolu taşımacılığı tüm jeopolitik krizlere rağmen yine başarıdan başarıya yürüyor. Ekovitrin bu sayısında, 2025 yılında 48 milyar dolar hizmet ihracatı gerçekleştiren lojistik sektöründe önemli bir paya sahip olan karayolu taşımacılığını bir dosya halinde paylaştı.

Diğer başarı da 147 şirkete sahip Ordu Yardımlaşma Kurumu'nun (OYAK) 2030 Vizyonu ile çizdiği yol haritası. Yönetim Kurulu Başkanı Zekai Aksakallı ve Genel Müdür Murat Yalçıntaş'ın geçen yıl göreve gelmesiyle birlikte atağa geçen OYAK, şimdi belirlediği yeni hedeflerine koşuyor.

YAZARLARDAN ÇÖZÜM ODAKLI TESPİTLER

Ekovitrin yazarları Mart sayısında gündemin merak edilen konularına çözümler getirmeye çalıştı. Editör’de Genel Yayın Yönetmeni Şeref Özata "Borçla Çevrilen Çarklar: Türkiye'de Kartlı Yaşam ve Nakdin Direnişi" başlığıyla ilgi çekici bir makale kaleme aldı. Ekovitrin Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Kamuran Abacıoğlu, "İstanbul'u Kaybetti, Türkiye'yi Kazandı" başlıklı yazısının yanında Prof. Dr. Aybike Serttaş "Bildirimler Ülkesi: Beğeni Akış, Hikâye", Sedat Yılmaz'ın "Türkiye Büyük Bir Servet Üzerinde Oturuyor" ve Nihat Bingöl'ün "Restoranlarda Talep Neden Düşüyor? Enflasyonun Ötesindeki Gerçekler", Tuba Saraçoğlu'nun "Petrol Sonrası Dünya: Enerji Jeopolitiğinde Yeni Oyuncular", Tümay Mercan'ın "Turizm Yatırımı Düşünür müsünüz?" ve Av. Ahmet Burak Yalçın "Sitelerde Fahiş Aidatlara 'Dur' Demek İçin..." başlıklı yazılarıyla gündeme projeksiyon sundular.

