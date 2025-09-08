Balçova ilçesinde Şehit Salih İşgören Polis Merkezi'ne yönelik pompalı tüfekli saldırı sonrası başlatılan soruşturmada, saldırgan lise öğrencisi E.B.'nin babası N.B. ve annesi A.B. de gözaltına alındı. Bir hastanede sağlık görevlisi olduğu ifade edilen baba N.B.'nin emniyetteki ilk ifadesinde, oğlunun son zamanlarda radikal davranışlar sergilediğini belirttiği öğrenildi. N.B., çocuğunun bilgisayar ve telefon başında çok fazla vakit geçirdiğini, bu konuda defalarca uyarıda bulunduklarını söyledi. Ayrıca oğluna, bu tavrını sürdürmesi halinde kendisini polise şikâyet edeceklerini de dile getirdiklerini ifade etti.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.