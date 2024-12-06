Türkiye’nin En Büyük 500 Sanayi Kuruluşu’ndan biri olan, 38 yıldır toplum sağlığı ve sağlık sektörüne katkı sağlayan Polifarma; Tekirdağ Ergene-1 OSB’de yer alan üretim tesisinde ürettiği ürünleri, dünyanın 50’den fazla ülkesine ihraç ediyor.

OSB Yıldızları Araştırması 2024’de “En Çok Kadın İstihdamı Sağlayan Firma” kategorisinde ödül alan Polifarma, Birleşmiş Milletler (BM) Kalkınma Amaçları’ndan biri olan toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması konusundaki kararlı duruşunu da tescillemiş oldu.

5 Aralık 2024 tarihinde, Gebze Bilişim Vadisi’nde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ın katılımıyla gerçekleşen ödül töreninde Polifarma Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Vildan Kumrulu, “Dünya Kadın Hakları Günü’nde kadın istihdamı alanında ödüle layık görülmekten dolayı çok gururluyuz” diyerek “İSO İlk 500 arasında yer alan şirketimizde bugün bin 500'ü aşkın çalışanımızla hem ülkemizin hem de bölgenin istihdamına katkıda bulunmak için çalışıyoruz. Polifarma ailesi olarak, toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamaya da büyük önem veriyoruz. Çalışanlarımızın yaklaşık yüzde 54’ü kadınlardan oluşuyor, Yönetim Kurulumuzda ise yüzde 40’lık kadın oranı ile Avrupa ortalamasının dahi üzerindeyiz. Kadınların iş hayatında daha fazla yer almasının, sadece adil bir toplumu değil, aynı zamanda sürdürülebilir yaklaşımlar üretebilecek bir geleceği de mümkün kılacağına inanıyoruz. Gelecek dönemde de kadınların iş gücüne katılımını artırmak ve eşit bir çalışma ortamı oluşturmak için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz.” açıklamasında bulundu.