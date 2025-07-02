Enerji üretiminde verimliliği artırmak ve kaynak kullanımını optimize etmek amacıyla yeni nesil teknolojilere yönelerek geleceğin enerji altyapısını bugünden kuruyor.

Polat Enerji’nin Göktepe Rüzgar Enerjisi Santrali’nde Rolls-Royce Solutions ile yapılan iş birliği kapsamında geliştirilen 132 MWh kapasiteli batarya enerji depolama sistemi, Türkiye’nin bu alandaki en büyük yatırımı olma özelliğini taşıyor. Aynı zamanda Soma RES’te Partner Elektronik Güç Sistemleri ile birlikte yürütülen projeyle, Türkiye’nin ilk şebeke ölçekli rüzgâr santraliyle entegre çalışan enerji depolama sisteminin bakanlık onayına sunulmaya hazır hale getirilmesi, sektörde önemli bir kilometre taşı olarak öne çıkıyor. Ege RES’te ise Solar Today iş birliğiyle kurulacak 12,8 MW / 15,176 MWh kapasiteli depolama ünitesi, bu vizyonun bir başka örneği olarak dikkat çekiyor.

Depolama sistemlerinin yanı sıra, hibrit enerji üretiminde de yenilikçi ve verimliliği esas alan Polat Enerji, Geycek Rüzgar Enerjisi Santrali’ndeki hibrit yatırımıyla toplam kurulu gücü 214,6 MW’a çıkararakTürkiye’nin yenilenebilir enerji üretimine önemli bir katkı sağlıyor. Bu yatırım sadece kapasite artışı anlamına gelmiyor; T Dinamik ile yapılan anlaşma kapsamında kurulacak 10 MW gücünde ve 13,4 MWh kapasiteli enerji depolama sistemi sayesinde, Geycek Santrali kısa süre içinde Türkiye’nin ilk şebeke ölçekli rüzgâr, güneş ve enerji depolama sistemlerini entegre biçimde bir araya getiren hibrit enerji tesisi haline gelecek.. Bu entegre sistem, yeterli üretim sağlayamadığı zaman dilimlerinde güneş enerjisi ve batarya desteğiyle şebekeye iletilen yenilenebilir enerji miktarını artırarak, üretim sürekliliği ve şebeke esnekliği açısından kritik bir rol üstlenecek.

Polat Enerji’nin Avrupa’daki Yenilenebilir Enerji Yatırımı Polat Energy Europe: Macaristan’da 86 MW Kapasiteli Güneş Enerjisi Projeleriyle Global Arenada Güç Kazanıyor

2024 yılında Polat Enerji tarafından kurulan Polat Energy Europe, Avrupa’da da enerji dönüşümünün etkin bir oyuncusu olmayı hedefliyor. Macaristan’da devreye alınan iki ayrı güneş enerjisi santrali ile yaklaşık 300 MW kurulu güç devreye alınmış olup, 80 MW yatırımı ise devam etmektedir. Bu yatırımlar, hem Avrupa’nın yeşil dönüşümüne katkı sağlıyor hem de Polat Enerji’nin uluslararası pazardaki gücünü artırıyor.

Enerji üretiminde ileri teknoloji yatırımlarıyla öne çıkan Polat Enerji, İş Enerji’yle birlikte ENERCON ile imzaladığı 2.500 MW kapasiteli rüzgar yatırımlarına ilişkin niyet mektubuyla büyüme stratejisini pekiştiriyor. Bu iş birliği kapsamında, Avrupa’nın en verimli türbinlerinden biri olan ENERCON’un yeni nesil E-175 EP5 türbinleri kullanılacak olup, 6.0-7.0 MW kapasiteleri ile rüzgar enerjisinde verimliliğimizi en üst seviyeye taşıyacak.

Enerji depolama ve hibrit sistemlerini merkeze alan yeni yatırımlarıyla Polat Enerji, yalnızca üretim kapasitesini değil, aynı zamanda Türkiye’nin enerji arz güvenliğini ve bağımsızlığını da güçlendirmeyi hedefliyor.