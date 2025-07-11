Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Terörsüz Türkiye hedefimize giden yolda bugün atılan önemli adımın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Ülkemizin güvenliği, milletimizin huzuru ve bölgemizde kalıcı barışın tesisi için yürüdüğümüz bu yolda Cenab-ı Allah hedeflerimize ulaşmayı bizlere nasip eylesin.”

Silah bırakma süreci, PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın kamuoyuna yaptığı açıklamaların ardından resmen başlamıştı. Gelen bilgilere göre örgüt mensupları, belirlenen takvim kapsamında silahlarını bırakmaya başladı.

Yetkililer, sürecin şeffaflık içinde ve uluslararası gözetim mekanizmalarının da desteğiyle ilerleyeceğini belirtirken, Ankara’dan gelen bu ilk açıklama, sürecin devletin en üst makamından onay gördüğünü de göstermiş oldu.

PKK'nın silah bırakmasıyla birlikte Türkiye'nin uzun yıllardır mücadele ettiği terör sorununun çözümüne yönelik yeni bir dönemin başladığı değerlendiriliyor. Gözler şimdi, sürecin sahadaki uygulamalarına ve kamuoyunun tepkisine çevrildi.