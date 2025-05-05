Trump’tan Yeni Gümrük Sinyalleri

ABD Başkanı Donald Trump’ın, yurt dışında üretilen tüm filmlere yüzde 100 gümrük vergisi uygulama sürecinin başlatılması yönünde Ticaret Bakanlığı’na yetki verdiğini açıklaması, piyasalarda yankı uyandırdı. Trump, Hollywood’un zor durumda olduğunu vurgulayarak yapımların yeniden Amerika'da gerçekleştirilmesini istediklerini ifade etti.

Film sektörüne yönelik açıklamaların etkisinin sınırlı kalacağı görüşünde olan analistler, asıl endişe kaynağının ani ve beklenmedik tarife adımları olduğunu belirtiyor. Tedarik zincirinde oluşabilecek kırılmaların şirket bilançolarını ve makroekonomik görünümü etkileyebileceği vurgulanıyor.

Fed’den Sürpriz Beklenmiyor, Ancak Mesajlar Kritik

Bu hafta açıklanacak Fed faiz kararı ise piyasaların odak noktası. Para piyasaları Fed’in politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakıyor. Ancak güçlü istihdam verileri nedeniyle ilk faiz indirimi beklentisi temmuz ayına ötelenmiş durumda. Analistler, Powell ve ekibinin vereceği mesajların, tarife etkili enflasyon risklerine dair ipuçları barındırabileceğini ifade ediyor.

ABD Endeksleri Kayıpları Telafi Etti, Tahvil Faizleri Yükseldi

New York Borsası geçen haftayı pozitif kapatırken, S&P 500 endeksi üst üste 9. işlem gününde yükselerek Kasım 2004’ten bu yana en uzun kazanç serisini kaydetti. Ancak yeni haftaya vadeli kontratlarda negatif seyirle başlandı. ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,31’e çıkarken, altının ons fiyatı 3.255 dolara yükseldi. Brent petrol ise OPEC+ ülkelerinin üretim artışına ilişkin haberlerle 59,3 dolara geriledi.

Avrupa’da Savaş ve Faiz Kararı Gündemde

Avrupa tarafında, Rusya-Ukrayna Savaşı’na ilişkin gelişmelerin yanı sıra, İngiltere Merkez Bankası’nın (BoE) faiz kararı bekleniyor. BoE’nin ekonomik büyümeyi desteklemek amacıyla 8 Mayıs’taki toplantıda faiz oranını yüzde 4,50’den yüzde 4,25’e indirmesi öngörülüyor.

Asya Piyasaları Tatilde

Asya piyasaları ise bayram tatilleri nedeniyle haftaya işlemsiz başladı. Japonya ve Güney Kore’de Çocuk Bayramı, Çin’de İşçi Bayramı ve Hong Kong’da Buda’nın Doğum Günü dolayısıyla borsalar kapalı.

Yurt İçinde Gündem Enflasyon ve TL’yi Güçlendirme Adımları

Türkiye'de ise bugün açıklanacak nisan ayı enflasyon verileri dikkatle takip ediliyor. Ekonomistlerin medyan beklentisine göre, TÜFE’nin nisan ayında yüzde 3,24 artması ve yıllık enflasyonun yüzde 38,18’e yükselmesi bekleniyor. 2025 sonu için yıl sonu enflasyon beklentisi ise yüzde 31,16 seviyesinde.

Öte yandan ekonomi yönetimi, TL'yi desteklemek amacıyla ihracat bedeli satış zorunluluğunu yüzde 35’e çıkarırken, döviz dönüşüm desteğini yüzde 3’e yükseltti. TCMB ise TL mevduatın payını artırmayı hedefleyen yeni zorunlu karşılık düzenlemesini devreye aldı.

Dolar/TL haftaya 38,58 seviyelerinde başladı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi cuma gününü yüzde 0,98 artışla 9.167 puandan tamamlarken, teknik olarak 9.250 ve 9.350 seviyeleri direnç, 9.050 ve 8.950 seviyeleri ise destek olarak öne çıkıyor.

Bugünün Ekonomik Takvimi: