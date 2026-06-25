Raporda, ABD'nin Türkiye'nin milli muharip uçağı KAAN için motor satışına izin vermeye hazırlandığı yönündeki haberlerin öne çıktığı belirtilirken, söz konusu adımın NATO Zirvesi öncesinde Türkiye’ye yönelik diplomatik bir jest olarak değerlendirildiği ifade edildi.

Raporda ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye F-35 ve jet motoru satışına ilişkin olumlu mesajlarının savunma sanayi alanındaki beklentileri güçlendirdiği vurgulandı. Küresel piyasalarda yeni günde ABD ve Avrupa borsalarının alıcılı, Asya-Pasifik piyasalarının ise satıcılı bir görünüm sergilediği kaydedildi.

Yurt içi piyasalarda ise katalizör eksikliğinin hissedilmeye devam ettiğine dikkat çekilen raporda, 2026 yılının ikinci çeyreğine ilişkin zayıf beklentiler, faiz indirim sürecinin henüz başlamamış olması ve siyasi gündemin etkisiyle satış baskısının sürdüğü belirtildi.

İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan'ın sanayiciler için özel kredi paketi çağrısına da yer verilen raporda, Eximbank reeskont kredilerindeki limitlerin yetersiz kalmasının ihracatçıların finansmana erişimini zorlaştırdığı ifade edildi.

Öte yandan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın Londra'daki sunumunda gıda ve enerji enflasyonundaki yükselişe rağmen talepteki yavaşlamanın dezenflasyon sürecini desteklediğine yönelik değerlendirmelerine dikkat çekildi.

Raporda ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'nun Orzaks Kimya, Ekim Turizm, Soho Giyim, İsvea Seramik ve Golda Gıda olmak üzere beş şirketin halka arzını onayladığı hatırlatıldı.

Teknik görünüme ilişkin değerlendirmelerde ise BIST 100 endeksi için 14.252 puan destek, 14.600 puan direnç seviyesi olarak öne çıkarıldı. Pusula Yatırım, 14.549 puan üzerinde kalıcılık sağlanması halinde endeksin 15.200 puan bandına yönlenebileceğini belirtirken, kısa vadede 13.800-14.700 puan aralığında yatay bir seyir beklendiğini kaydetti. Raporda, siyasi takvimin ve NATO Zirvesi'nden gelecek mesajların piyasalar açısından yakından takip edilmesi gerektiği vurgulandı.