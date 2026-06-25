Enerji ve teknoloji tarafında öne çıkan işlemlerden biri, Margün Enerji (MAGEN) Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Şenel'in gerçekleştirdiği 1 milyon adetlik hisse alımı oldu. Şenel'in pay alımı sonrasında şirketteki sahiplik oranı yüzde 0,16'ya yükseldi. Aynı gün şirket, geri alım programı kapsamında da 528 bin 486 adet pay satın aldı.

Naturel Holding (NTHOL) cephesinde ise şirketin kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Besim Tibuk'un 800 bin adetlik hisse alımı dikkat çekti. Bu işlemle Tibuk'un şirketteki payı yüzde 37,32 seviyesine çıktı.

Şirketlerin hisse geri alım programları kapsamında Global Yatırım Holding (GLYHO) 150 bin adet, Logo Yazılım (LOGO) ise 106 bin adet pay geri alımı gerçekleştirdi.

Öte yandan Akfen İnşaat (AKFIS) daha önce geri aldığı 270 bin adet payı satarak yaklaşık 13,1 milyon liralık gelir elde etti.

Ortaklık yapılarında değişime yol açan işlemler de yaşandı. Simit Sarayı Yatırım, DMRGD paylarında 235,2 milyon adet hisse alımı gerçekleştirerek şirketteki payını yüzde 50,90 seviyesine yükseltti. Pardus Portföy ise ANELE hisselerinde yaptığı alımla yüzde 10,05 pay oranına ulaştı.

Satış tarafında ise PEKGY paylarında Pardus Portföy'ün gerçekleştirdiği satış sonrası pay oranı yüzde 9,30'a gerilerken, SANEL hisselerinde Salacak Yatırım'ın satışları sonucunda ortaklık oranı yüzde 5,15 seviyesine düştü.

Günün en dikkat çekici satış işlemlerinden biri de TCKRC paylarında gerçekleşti. Havva Kıraç, pay başına 300 TL fiyattan 5 milyon adet hisse satışı yaparken, şirketteki pay oranı yüzde 0,74 seviyesine geriledi.

Ayrıca METRO hisselerinde hem ATLAS hem de MTRYO tarafından gerçekleştirilen satış işlemleri sonrasında ilgili şirketlerin METRO'daki pay oranları yüzde 1,05 seviyesine indi.

Uzmanlar, özellikle patron alımları ve şirketlerin geri alım programlarının yatırımcılar tarafından şirket yönetimlerinin geleceğe yönelik güven göstergesi olarak takip edildiğini belirtiyor.