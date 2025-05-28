Dünkü kapanışını 9.213,58 puanda gerçekleştiren BIST 100, yeni güne 2,86 puan düşüşle 9.210,72 puandan başladı. Sabah saatlerinden itibaren satıcılı bir seyir izleyen endeks, en düşük 9.179,63, en yüksek ise 9.247,97 puanı gördü.

Sektörel bazda bakıldığında, günün ilk yarısında tüm ana endekslerde düşüş hakim oldu. Hizmetler endeksi yüzde 0,22, sanayi endeksi yüzde 0,49, mali endeks yüzde 0,11 ve teknoloji endeksi ise yüzde 0,69 oranında geriledi.

BIST 100 endeksine dahil hisselerden 25’i değer kazanırken, 74 hisse geriledi. En fazla işlem gören hisseler arasında Türk Hava Yolları, Yapı ve Kredi Bankası, Akbank, Koç Holding ve Türkiye İş Bankası (C) öne çıktı.

Tahvil Piyasasında Getiriler Yüksek Seyrediyor

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası’nda işlem gören 10 Şubat 2027 vadeli tahvilin basit getirisi yüzde 39,68, bileşik getirisi ise yüzde 43,62 seviyesinde gerçekleşti.

Döviz ve Emtia Cephesi

Saat 13.00 itibarıyla uluslararası döviz piyasalarında avro/dolar paritesi 1,1330, sterlin/dolar paritesi 1,3510 ve dolar/yen paritesi 144,2 seviyelerinde işlem görüyor.

İstanbul serbest piyasada ise dolar 39,0750 TL’den, avro ise 44,3330 TL’den satılıyor.

Küresel piyasalarda altının ons fiyatı yüzde 0,7 artışla 3.324 dolara çıkarken, Brent tipi ham petrolün varil fiyatı da yüzde 0,3 yükselişle 63,9 dolardan işlem görüyor.