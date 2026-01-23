Avdagiç mesajında: “İTO etkisini ve gücünü Türkiye’nin her köşesinde, dünyanın her ülkesinde ve kıtasında hissettiriyor. Çünkü İTO bir ses verdi mi, bu ses her yerde yankılanır. Çünkü biz İstanbul Ticaret Odasıyız. 144’üncü yılımızda bize bu gücü verdiği için 800 bin üyemize, onları temsil eden meclisimize ve meslek komitelerimize şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

1882 yılında faaliyetlerine başlayan İstanbul Ticaret Odası’nın kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yazılı bir açıklama yapan Avdagiç, İTO üyesi işletmeleri tebrik etti. Avdagiç, oda olarak üyelerin ve sektörlerin sıkıntılarını ve taleplerini ilgili belediyelere, bakanlıklara, hükümete ve devletin ilgili mercilerine ilettiklerini, kamuoyu önünde ise en yüksek sesle dile getirdiklerini vurguladı.

İTO’yu 144’üncü yılında “dört dörtlük hizmetlerle” en üst noktaya çıkarmak için çalıştıklarını belirten Avdagiç, “Şevkimizden hiçbir şey kaybetmediysek, ayaklarımız sendelemeden hep sabit kaldıysa, çalışma kararlılığımız her daim arttıysa, bunu üyelerimizden aldığımız güçle başardık” değerlendirmesinde bulundu.

“Bin 250 firmayı 18 ülkede 40’ı aşkın fuara taşıdık”

İTO’nun varlık sebebinin İstanbul ve Türkiye’nin ticaretini, üretimini ve rekabetçiliğini artırmak, üyelerinin küresel pazarlarda yer edinmesini sağlamak olduğunu vurgulayan Şekib Avdagiç, bu doğrultuda fuarcılık faaliyetlerine büyük önem verdiklerini ifade etti. Avdagiç, “Üyelerimizi yeni pazarlar bulacağı, mallarını pazarlayacağı fuarlara götürmeyi temel görev kabul edip daha da geliştirdik. Her yıl ortalama bin 250 firmayı 18 ülkede 40’ı aşkın fuara taşıyarak Türk ürünlerini dünyanın her köşesinde rekabete dahil ettik. Bugün Türkiye ihracat rekorları kırıyorsa, bunda İstanbul Ticaret Odası’nın ciddi bir payı vardır” dedi.

Avdagiç, İTO’nun iştiraklerinin de başarılı bir dönem geçirdiğini belirterek, İstanbul Dünya Ticaret Merkezi (İDTM) bünyesinde yer alan İstanbul Fuar Merkezi’nin (İFM) hem ulusal hem de uluslararası fuarcılıkta “yüz akı” konumunda olduğunu söyledi. Bu dönemde 20 yıla uzanan müzmin kiracı sorununu mahkemeyi kesin olarak kazanarak çözdüklerini kaydeden Avdagiç, “İDTM’nin tüm salonlarının tek işleticisi biz olduk. Bugüne kadar tapusu olmayan fuar salonlarımıza, dönemimizde fuar alanı olarak tapu aldık” ifadelerini kullandı.

“BTM, 11 bin girişim sahibini girişimcilik dünyasına kazandırdı”

İTO’nun maddi desteğiyle hayata geçirilen Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi’nin (BTM) bugüne kadar 11 bini aşkın girişim sahibini girişimcilik dünyasına kazandırdığına dikkat çeken Avdagiç, “Türk girişim dünyasını küresel piyasaya açtık, BTM’yi de dünyanın en iyi 3’üncü startup merkezi yaptık” dedi.

Avdagiç, sosyal sorumluluğun simge kurumlarından biri olan İstanbul Ticaret Üniversitesi’nin 9 bini aşkın öğrencisi ve 28 bin mezunuyla önemli bir başarı hikâyesi yazdığını belirtti. Turizm Geliştirme ve Eğitim Vakfı (TUGEV) ile İstanbul Kongre ve Ziyaretçi Bürosu (ICVB) çatısı altında yürütülen çalışmalar sayesinde, küresel turizm ve kongre pastasından İstanbul’un aldığı payın büyütüldüğünü ifade eden Avdagiç, İstanbul’da art arda düzenlenen kongrelerin şehrin ekonomisine çarpan etkisiyle katkı sağladığını söyledi.

Savunma Sanayii Başkanlığı ile ortaklaşa kurulan Teknopark İstanbul’un da 15 yıl içerisinde Türk savunma sanayinin lokomotif üssü haline geldiğini kaydeden Avdagiç, bu başarının gurur verici olduğunu vurguladı.

“İTO, Türkiye’nin küçük bir numunesidir”

İTO’nun yapısına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Şekib Avdagiç, “İTO, Türkiye’nin küçük bir numunesidir. Bu çatı altında her siyasi görüşten, ülkemizin her bölgesinden, her inançtan üyemiz bulunuyor. Biz bu çatı altında her şeyi tartışıyoruz; mücadele ediyoruz, müzakere ediyoruz ama münakaşa etmiyoruz. Tek arzumuz, farklılıklarımızı bir potada eritip şehrimizin ve ülkemizin üretimini ve refahını artırmak için kullanmak, hizmet üretmektir. 144 yıldır bunun başarılı örneklerini veriyoruz. 21’inci dönemde de bunun en kalıcı örneğini verdik” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin en büyük odası olan İTO’nun sadece üye sayısıyla değil, ortaya koyduğu icraatlarla da dünyanın en büyük iki odasından biri olmayı başardığını dile getiren Avdagiç, mesajını şu sözlerle tamamladı:

“İTO etkisini ve gücünü Türkiye’nin her köşesinde, dünyanın her ülkesinde ve kıtasında hissettiriyor. Çünkü İTO bir ses verdi mi, bu ses her yerde yankılanır. Çünkü biz İstanbul Ticaret Odasıyız. 144’üncü yılımızda bize bu gücü verdiği için 800 bin üyemize, onları temsil eden meclisimize ve meslek komitelerimize şükranlarımı sunuyorum.”