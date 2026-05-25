Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) kurultayına ilişkin mahkemenin verdiği "mutlak butlan" kararı, parti içinde tarihi bir krizin fitilini ateşledi. Mahkeme kararıyla yeniden genel başkanlık makamına dönen Kemal Kılıçdaroğlu, TV100’den Barış Yarkadaş’a yaptığı açıklamalarda partinin mevcut durumuna dair çok sert mesajlar verdi.

Kılıçdaroğlu, CHP’nin acilen özüne dönmesi gerektiğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"CHP, kuruluşundaki ahlaki kodlara yeniden kavuşmak zorundadır. Bugüne kadar partimize her türlü eleştiri yapılmıştı ama ahlaki üstünlüğümüze yönelik bir eleştiri yapılamamıştı. Bugün geldiğimiz noktada ne yazık ki bunlara da tanık oluyoruz. Dolayısıyla kuruluşundan bugüne ahlaki üstünlüğü bulunan partimiz yeniden ahlaki kodlarına dönmek zorundadır. Biz önümüzdeki süreçte bunu tüm partililerimizle birlikte gerçekleştireceğiz."

Genel Merkezde "Barikatlı ve Gazlı" Tahliye Krizi

Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamaları, dün CHP Genel Merkezi’nde yaşanan ve Türk siyaset tarihine geçen çarpıcı olayların hemen ardından geldi.

Mahkemenin tahliye kararını uygulamak üzere parti binasına gelen icra heyeti, kararı Özgür Özel’e sunmuş ancak Özel, mahkeme metnini yırtarak kararı tanımayacağını belirtmişti. Tebliğ girişiminin başarısız olması üzerine emniyet güçleri devreye girdi:

Polis Müdahalesi: Polis ekipleri, otopark kapısını kırarak CHP Genel Merkezi'ne giriş yaptı ve bina girişine kurulan barikatları dağıttı.

Arbede Yaşandı: Partililerin polise yangın söndürme tüplerindeki kimyasallarla müdahale etmesi üzerine, emniyet güçleri biber gazı ve plastik mermilerle karşılık verdi.

Özgür Özel: "Genel Merkezimiz Artık TBMM'dedir"

Olayların ardından akşam saatlerine doğru genel merkez binasından ayrılan Özgür Özel ve beraberindeki partililer, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) doğru yürüdü. Meclis bahçesinde sert bir açıklama yapan Özel, şu ifadelerle yeni yol haritasını çizdi:

"CHP kurulduğunda bir genel merkezi yoktu. Genel merkez birinci Meclis’te bir odaydı. Biz o binadan çıktık. Meraklısına bıraktık. Sonuna kadar mücadele ettik. Bundan sonraki genel merkezimiz TBMM'dedir."

Özgür Özel ve ekibinin binayı terk etmesinin ardından, Kemal Kılıçdaroğlu’na sadık milletvekilleri ve partililer genel merkez binasına giriş yaparak kontrolü sağladı. CHP'de iki lider ve iki farklı yönetim odağı arasında yaşanan bu krizin önümüzdeki günlerde nasıl bir hukuki ve siyasi boyut kazanacağı ise merak konusu.