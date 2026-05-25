Türkiye, uluslararası diplomasinin en önemli ayaklarından biri olan NATO Zirvesi için geri sayıma geçti. 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde başkent Ankara’da düzenlenecek olan 36. NATO Zirvesi öncesinde, organizasyonun huzur ve güven ortamında tamamlanması amacıyla İçişleri Bakanlığı’nda kapsamlı bir güvenlik koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi başkanlığında düzenlenen toplantıya, emniyet ve jandarma teşkilatının üst düzey kurmayları katıldı.

Emniyet ve Jandarmadan Kapsamlı Sunum

Görüşmenin ardından sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Bakan Mustafa Çiftçi, zirveye katılacak devlet başkanları ve heyetlerin güvenliği için tüm detayların incelendiğini belirtti. Bakan Çiftçi, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek olan 36. NATO Zirvesi öncesinde Bakanlığımızda güvenlik toplantımızı gerçekleştirdik. NATO üyesi ülkelerin devlet başkanlarının katılımıyla yapılacak zirveye ilişkin güvenlik tedbirlerini tüm yönleriyle ele aldık. Toplantımızda Emniyet Genel Müdürlüğümüz ve Jandarma Genel Komutanlığımız tarafından kapsamlı sunumlar gerçekleştirildi. Ülkemizin ev sahipliğinde düzenlenecek bu önemli organizasyonun huzur ve güven içerisinde gerçekleştirilmesi için tüm hazırlıklarımızı titizlikle sürdürüyoruz."

Hazırlıklar Titizlikle Sürdürülüyor

Dünyanın gözünün Ankara'da olacağı ele kritik zirve için Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı koordineli bir yol haritası belirledi. Liderlerin konaklama alanlarından zirvenin yapılacağı merkezlere, şehir içi güzergahlardan hava sahası güvenliğine kadar her ayrıntı en ince detayına kadar planlanıyor. Türkiye, bu dev organizasyona "sıfır hata" vizyonuyla ev sahipliği yapmayı hedefliyor.