Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Merkezi, yargı kararının ardından sembolik anlamda da büyük bir değişime sahne oluyor. 21 Mayıs Perşembe günü mahkemenin verdiği "mutlak butlan" kararının ardından resmen genel başkanlık görevine iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu’nun, genel merkezdeki izleri geri dönüyor.

Önce İndirildi, Sonra Renkli Olarak Geri Asıldı

Mahkeme kararının ilk çıktığı günlerde yaşanan gerilimin ardından, genel merkez binasında bulunan Kemal Kılıçdaroğlu fotoğrafları indirilmişti. Sürecin devamında dün Özgür Özel’in fotoğrafının duvardan kaldırılmasıyla tırmanan sembolik hamleler, bugün itibarıyla yeni bir boyut kazandı.

Edinilen bilgilere göre, CHP Genel Merkezi’nde yapılan son düzenlemeyle birlikte:

Kemal Kılıçdaroğlu’nun renkli portresi, genel merkezdeki resmi parti liderleri duvarına yeniden asıldı.

Özgür Özel’in fotoğrafı ise liderler kulvarında bu kez siyah-beyaz olarak yerini aldı.

12. Katta Makam Odasına İsimlik Takıldı

Krizin ve değişimin en net görüldüğü yer ise partinin yönetim merkezi olan 12. kat oldu. Genel başkanlık makam odasının kapısına, yeniden "Kemal Kılıçdaroğlu" yazılı isimlik monte edildi.

Ne Olmuştu? Siyaset kulislerini hareketlendiren süreç, mahkemenin CHP kurultayına yönelik "mutlak butlan" kararı vermesiyle başlamıştı. Bu kararla birlikte Özgür Özel'in genel başkanlık meşruiyeti hukuken tartışmaya açılmış ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun genel başkanlık sıfatı hukuken geri iade edilmişti.

Parti içindeki bu idari ve görsel değişikliklerin, önümüzdeki günlerde CHP siyasetine ve liderlik tartışmalarına nasıl yansıyacağı ise merak konusu.