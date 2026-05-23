ABD hükümetinde görevden ayrılan bakanlardan arasına yeni bir isim daha eklendi. ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard, görevinden istifa ettiğini açıkladı. ABD basınında yer alan haberlere göre Gabbard, Başkan Donald Trump'a gönderdiği mektupta eşi Abraham Williams'a nadir görülen bir kemik kanseri teşhisi konduğunu belirtti. Gabbard mektubunda, "Bana duyduğunuz güven ve Ulusal İstihbarat Direktörlüğü Ofisi'ne son bir buçuk yıl boyunca liderlik etme fırsatı verdiğiniz için derin bir minnettarlık duyuyorum. Ne yazık ki, 30 Haziran 2026 itibarıyla görevimden istifa etmem gerekiyor. Eşim Abraham'a yakın zamanda son derece nadir görülen bir kemik kanseri teşhisi kondu. Gelecek haftalar ve aylarda ciddi zorluklarla karşı karşıya kalacaktır. Bu noktada kamu görevinden ayrılarak onun yanında olmam ve bu mücadelede onu tam anlamıyla desteklemem gerekiyor" ifadelerini kullandı.



Trump: "Tulsi müthiş bir iş çıkardı ve onu özleyeceğiz"

Trump ise konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ne yazık ki, harika bir iş çıkardıktan sonra Tulsi Gabbard 30 Haziran'da yönetimden ayrılacak" dedi.

Trump, "Sevgili eşi Abraham'a yakın zamanda nadir görülen bir kemik kanseri teşhisi kondu ve Gabbard tamamen haklı olarak onun yanında olmak ve bu zorlu mücadelede ona destek vererek yeniden sağlığına kavuşmasına yardımcı olmak istiyor. Onun çok yakında her zamankinden daha iyi olacağından hiç şüphem yok. Tulsi müthiş bir iş çıkardı ve onu özleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı ayrıca, Gabbard'ın boşalttığı göreve Ulusal İstihbarat Direktör Yardımcısı Aaron Lukas'ın vekaleten atanacağını bildirdi.



Yakın zamanda görevden ayrılan bakanlar

Geçtiğimiz Nisan ayında Trump, kız çocuklarına yönelik cinsel istismar şebekesi kurmakla suçlanan ABD'li milyarder Jeffrey Epstein'e ilişkin konuların ele alınış biçimi nedeniyle baskı altında olan Adalet Bakanı Pam Bondi'yi görevden almıştı.

Mart ayında ise Trump, ABD'deki şehirlerde uygulanan agresif göçmenlik politikalarına ilişkin ülke genelindeki tartışmaların ardından İç Güvenlik Bakanlığı'nı yöneten Kristi Noem'i görevden almıştı.