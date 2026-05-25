Böcek’in tutukluluk halinin ev hapsine çevrilmesinde, dosyada yer alan 399 milyon 507 bin TL’lik kamu zararının ödenmesine yönelik verilen taahhüdün etkili olduğu ileri sürüldü.

Antalya Büyükşehir Belediyesi iştiraki ALDAŞ A.Ş. ve ASAT üzerinden yürütülen soruşturmada yeni gelişmeler yaşanıyor. Geçtiğimiz günlerde adli kontrol şartıyla ev hapsine alınan Muhittin Böcek’in tahliye gerekçesinin perde arkası netleşmeye başladı.

Kamu Zararını Karşılama Taahhüdü Ev Hapsi Getirdi

Edinilen bilgilere göre; daha önce ALDAŞ dosyası kapsamında tutuklu bulunan Muhittin Böcek hakkında, 22 Mayıs tarihinde mahkeme tarafından "konutu terk etmeme" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmişti. Söz konusu bu kararın alınmasında; müfettiş ve bilirkişi raporlarına yansıyan 399 milyon 507 bin 249 TL tutarındaki kamu zararının giderilmesine yönelik sunulan taahhüdün önemli bir rol oynadığı iddia edildi.

ALDAŞ ve ASAT İşlemleri Mercek Altında

Soruşturma kapsamında Antalya Büyükşehir Belediyesi iştiraki ALDAŞ A.Ş. ile ASAT üzerinden gerçekleştirilen harcamalar ve operasyonlar didik didik edildi. Bilirkişi raporlarında yer alan tespitlere göre, usulsüz olduğu iddia edilen harcamalar nedeniyle kamunun yaklaşık 399,5 milyon TL zarara uğratıldığı savunuldu. Adli sürecin başlamasının ardından, şirket yönetimlerinde ciddi değişikliklere gidildiği ve bazı üst düzey yöneticiler hakkında da yasal işlem başlatıldığı gelen bilgiler arasında.

Ağır Suçlamalar Yöneltiliyor

Soruşturma dosyasının içeriğinde şüphelilere yönelik oldukça ağır suçlamalar dikkat çekiyor. Dosyada yer alan iddialara göre, şüphelilere;

Zimmet ,

Edimin ifasına fesat karıştırma ,

Rüşvet ,

İhaleye fesat karıştırma suçlamalarının yöneltildiği öğrenildi.

Tüm bu suçlamaların merkezinde ise ALDAŞ ve ASAT üzerinden yapılan işlemler ile bu işlemlerden doğan devasa kamu zararı yer alıyor.