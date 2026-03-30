İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD genelinde Washington yönetimi ve Başkan Donald Trump'a karşı düzenlenen "No Kings" (Krallara Hayır) protestolarına ilişkin açıklama yaptı. Pezeşkiyan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "ABD’deki yapay zeka uzmanları, Başkan Trump’ı ülkesindeki insanların ‘Krallara Hayır’ protestolarına katıldığı gerçeğinden haberdar etmeli. Amerikan halkı ‘önce İsrail’ politikaları nedeniyle öfkeli. Amerikan demokrasisini yöneten İsrailli krallardan yoruldular" ifadelerini kullandı.



Krallara Hayır protestoları

Söz konusu protestolarda Trump yönetiminin iç ve dış siyasetteki politikaları, göçmen karşıtı tutumu, İran ile Gazze Şeridi’ndeki çatışmalara yönelik adımları ve ülkede giderek yükselen yaşam maliyeti eleştiriliyor. Protestolara ülke genelinde 9 milyon kişinin katılması beklenirken, farklı eyaletlerde yaklaşık 3 bin 100 protesto planlandığı biliniyor.

Protestoların New York’ta düzenlenen kısmında on binlerce kişi sokakları doldurarak, Trump yönetimini eleştiren savaş karşıtı sloganlar atmıştı.