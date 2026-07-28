Piyasalarda şimdi gözler ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararına çevrilmiş durumda. Fed'in bu hafta faiz artırabileceğine yönelik beklentiler, altın fiyatları üzerinde baskı oluşturuyor.

Petrol fiyatlarında hızlı geri çekilme

Orta Doğu'daki çatışma riskinin azalması, küresel petrol arzına ilişkin endişeleri hafifletti. Brent petrolün varil fiyatı, önceki seansta 88,95 dolara kadar yükselmesinin ardından düşüşe geçti.

Brent petrolün ekim vadeli varil fiyatı, günü 85,87 dolardan tamamladıktan sonra yeni işlem gününde yaklaşık yüzde 2 değer kaybederek 84,11 dolara geriledi.

Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün eylül vadeli varil fiyatı ise 80,99 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Uzmanlara göre petrol fiyatlarındaki düşüşte, ABD ve İran arasındaki gerilimin azalmasıyla birlikte enerji arzına yönelik risklerin yeniden değerlendirilmesi etkili oldu.

Altın Fed endişesiyle geriledi

Jeopolitik risklerin azalması normal şartlarda altın gibi güvenli liman varlıklarına olan ilgiyi artırsa da bu kez fiyatlar yükseliş yönünde tepki vermedi.

Ons altın, Fed'in faiz artırabileceğine yönelik beklentilerin güçlenmesiyle önceki kazanımlarını geri verdi. Altının ons fiyatı yaklaşık yüzde 0,7 düşüşle 4 bin 49 dolar seviyesine geriledi.

Gram altın ise yeni güne düşüşle başlayarak 6 bin 169 liradan işlem görüyor. Dün yüzde 0,61 yükselişle 6 bin 205 liradan kapanan gram altında, bugün satış ağırlıklı bir seyir izleniyor.

Piyasalarda çeyrek altın 10 bin 155 lira, Cumhuriyet altını ise 40 bin 305 lira seviyesinde bulunuyor.

Piyasaların gözü Fed kararında

Finans kuruluşu Citadel Securities, Fed Başkanı Kevin Warsh'ın enflasyonla mücadeledeki kararlılığını güçlendirmek amacıyla bu hafta faiz artırımına gidebileceği değerlendirmesinde bulundu.

Piyasalarda Fed'in faiz artırma ihtimali yaklaşık üçte bir seviyesinde fiyatlanırken, bu beklenti son dönemlerin en yüksek belirsizliklerinden biri olarak öne çıkıyor.

Analistler, Fed'in vereceği mesajların dolar, altın ve küresel emtia fiyatlarının yönü açısından belirleyici olacağını ifade ediyor.