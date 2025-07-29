Meclis oturumunda, daha önce Alve İnşaat ile yaşanan AVM protokol krizine de değinildi. Şirketin protokolü tek taraflı feshetmesi ve belediyeye olan borçlarını ödememesi üzerine haciz sürecine gidildiği hatırlatıldı. Bu gelişmelerin ardından belediye yönetimi, söz konusu borçları tahsil edebilmek adına 25 taşınmazın satışı için meclisten yetki talep etti.

Toplantıda dikkat çeken bir diğer gelişme ise Eski Otogar’a ait 3 ticari parselin satış planından çıkarılması oldu. Başkan Subaşı, bu kararın Bilecik halkının hassasiyetleri doğrultusunda alındığını belirtti.

“Bilecik’in Geleceği Şirketlerin İnsafına Bırakılamaz”

AK Parti ve MHP grupları, oylama öncesi yaptıkları açıklamalarda, Bilecik halkının çıkarlarını her şeyin üzerinde tuttuklarını vurguladı. “Bilecik’in geleceği bir şirketin insafına bırakılamaz” mesajıyla oy birliğiyle satış yetkisi belediye başkanlığına ve encümene devredildi.

Bu anlamlı destek karşısında duygulanan Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, gözyaşlarına hâkim olamadı. Meclis salonundaki bu an, siyasetin üstünde bir dayanışmanın simgesi olarak hafızalara kazındı.