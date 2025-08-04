Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), finansal şeffaflığı artırmak ve kayıt dışı ekonomik faaliyetlerle mücadeleyi güçlendirmek amacıyla para transferlerine yönelik önemli bir adım attı. Kurum, yüksek tutarlı para hareketlerine açıklama zorunluluğu getiren yeni Genel Tebliğ Taslağını yayımlayarak kamuoyunun görüşüne açtı.

Tebliğe göre, 200 bin TL ve üzerindeki para transferlerinde işlem gerekçesinin belirtilmesi zorunlu hale gelecek. Yeni uygulamanın, 1 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girmesi planlanıyor.

Kademeli Beyan Sistemi Geliyor

Düzenlemeye göre para transferleri üç kademede değerlendirilecek:

200 bin TL – 2 milyon TL arası işlemler:

İşlem türü seçilecek; genel ifadeler kullanıldığında açıklama en az 20 karakter olacak.

2 milyon TL – 20 milyon TL arası işlemler:

"Nakit İşlem Beyan Formu" doldurulacak. Formda işlemin amacı ve detayları net şekilde belirtilecek.

20 milyon TL ve üzeri işlemler:

Formun yanı sıra işlemin kaynağına dair resmi belgeler istenecek. Bankalar, belgelerin eksiksizliğinden sorumlu olacak.

Uluslararası Standartlara Uyum Amaçlanıyor

MASAK, söz konusu düzenlemenin, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi ve uluslararası finansal şeffaflık standartları ile uyumlu olduğunu belirtti. Tebliğ hazırlanırken, FATF (Financial Action Task Force) üyelerinin uygulamaları örnek alındı.

Kamu Görüşüne Açık

Tebliğ taslağı, Hazine ve Maliye Bakanlığı internet sitesinde yayımlandı. Tüm vatandaşlar ve ilgili kurumlar, 18 Ağustos 2025 tarihine kadar görüş ve önerilerini [email protected] adresine iletebilecek.

MASAK yetkilileri, kamuoyundan gelecek geri bildirimlerin ardından taslağın nihai halinin açıklanacağını ve uygulamanın resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe gireceğini duyurdu.