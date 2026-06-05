İşte Ankara’yı hareketlendiren o iddiaların perde arkası…

"Felaket Senaryosuna Karşı Hazırda Bir Şey Olmalı"

"Mutlak butlan" kararı sonrasında CHP Genel Başkanlığı görevini Kemal Kılıçdaroğlu’na devreden Özgür Özel, TBMM Grup Yönetim Kurulu Salonu’nda gazetecilerle bir araya geldiği sohbet toplantısında kritik açıklamalarda bulunmuştu. Siyasi risklere karşı bir "B planı" olduğunu gizlemeyen Özel, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Biz bunu bir felaket senaryosu için düşündük. Diyelim ki mutlak butlan kararı geldi, baskın seçim kararı alındı ya da partinin kurultay süreçlerindeki aksamalar nedeniyle seçime girme yeterliliği riske girdi... İşte o an yeni bir partiniz yoksa büyük bir şok yaşarsınız. Hazırda bir şeyin olması lazım. O tamam, orada bir problem yok." 12. Yargı Paketi Taslağı Tamam! Çocuk Suçları, Sosyal Medyada Kimlik Doğrulama ve Nafakada Yeni Dönem! İçeriği Görüntüle

O İsim İlk Kez Telaffuz Edildi: "İstiklal Partisi"

Özgür Özel’in işaret ettiği bu "yedek parti" hamlesinin detayları ise gecikmedi. Gazeteci Saygı Öztürk, bugünkü köşesinde Ankara kulislerini sallayacak o ismi açıkladı. Öztürk, yeni parti iddiasıyla ilgili şu kulis bilgisini paylaştı:

"Eğer yeni bir parti kurulacaksa, bu partinin adı 'İstiklal Partisi' olacak. Bu isim şu an için oldukça dar bir çevrede telaffuz ediliyor. Elbette süreç içinde farklı isim önerileri de masaya gelecektir. Hatta seçime katılma yeterliliği olan ancak az seçmenli mevcut bir partinin adının değiştirilmesi formülü de masadaki seçenekler arasında yer alıyor."

CHP içindeki dengelerin ve hukuki süreçlerin nasıl şekilleneceği merak konusuyken, "İstiklal Partisi" iddiası muhalefet kulislerinde şimdiden en çok konuşulan başlık haline geldi. Özgür Özel ve ekibinin, olası bir hukuki engelleme veya erken seçim krizine karşı bu hamleyi ne zaman resmiyete dökeceği ise önümüzdeki günlerde netleşecek.