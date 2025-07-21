Gazeteci Talat Atilla'nın bugünkü köşe yazısında yer verdiği iddia, CHP kulislerini hareketlendirdi. Atilla, biri il başkanı, ikisi milletvekili olmak üzere üç CHP’li ismin kendisine yaptığı ilginç bir yakınmayı aktardı. İddiaya göre, Özgür Özel’in her miting öncesi yoğun şekilde viski tükettiği ve bu nedenle çevresindekilerin rahatsızlık duyduğu öne sürüldü.

İsmi açıklanmayan bir CHP'li Atilla’ya şu ifadeleri kullandı:

"Genel Başkanımızı seviyoruz ama miting öncesi çok içiyor. Viski kokusu metrelerce öteden geliyor, yanına yaklaşmakta zorlanıyoruz. Nefesimizi tutarak konuşuyoruz!"

Siyasette Alkol Tartışması Yeni Değil

Siyasetçilerin özel hayatlarına dair alışkanlıkları zaman zaman kamuoyunun ilgisini çekse de, muhalefet lideri konumundaki bir ismin bu tarz iddialarla gündeme gelmesi, farklı tartışmaları da beraberinde getiriyor. Atilla, “İçip içmemek kişinin özel hayatı ama mitinglerde, halkın karşısına çıkmadan önce böyle bir alışkanlığın devam etmesi tartışma yaratabilir” yorumunda bulundu.

Özgür Özel cephesinden konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmazken, kulislerde bu iddianın parti içindeki bazı isimlerce bilinmesine rağmen uzun süredir dile getirilmediği konuşuluyor.

Kamuoyunun Takdiri

Özel’in son dönemde hem parti içinde hem de muhalefet cephesinde yükselen bir figür olarak değerlendirildiği biliniyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın da geçtiğimiz haftalarda “Parladı, aday olabilir” sözleriyle dikkat çektiği Özel’in bu iddialara nasıl yanıt vereceği merak konusu.