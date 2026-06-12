Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın diplomatik görüşmeleri hız kesmeden devam ediyor. Bakan Fidan, bugün Ankara’da kritik bir kabul gerçekleştirdi.

Edinilen bilgilere göre; Bakan Fidan, Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) Ankara Büyükelçisi olmasının yanı sıra aynı zamanda Suriye ve Irak Özel Temsilciliği görevini de yürüten Tom Barrack'ı makamında kabul etti.

Masada Kritik Bölgesel Başlıklar Var

Görüşmenin içeriğine dair resmi bir açıklama henüz yapılmamış olsa da, Tom Barrack’ın üstlendiği görev tanımı ve bölgedeki son gelişmeler dikkate alındığında, masada oldukça kritik başlıkların yer aldığı tahmin ediliyor. Görüşmede özellikle şu konuların ele alınmış olabileceği öngörülüyor: