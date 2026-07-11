Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Meclis Grup Başkanı Özgür Özel, 'Ya bir yol bulacağız ya bir yol açacağız. Cumhuriyeti, demokrasiyi ve millet iradesini birlikte koruyacağız. Biz kazanacağız' dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Meclis Grup Başkanı Özgür Özel, Adana'nın Pozantı ilçesine bağlı Tekir Yaylası'nda vatandaşlarla bir araya geldi.

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özel, sabah saatlerinde Çankaya Belediyesi'ne yönelik gerçekleştirilen operasyonun siyasi olduğunu savundu.

Ankara'da geçmiş dönemlerde belediyelere yönelik soruşturmaların hukuki usuller çerçevesinde yürütüldüğünü öne süren Özel, son dönemde yapılan yargı atamalarının ardından sürecin değiştiğini iddia etti. Operasyonda gizli tanık beyanlarının esas alındığını savunan Özel, 'Bunun nasıl bir siyasi operasyon olduğu apaçık ortadadır' ifadelerini kullandı.

'Dimdik ayaktayız'

Operasyonun ardından programını yarıda kesmeyi düşündüğünü ancak çalışma arkadaşlarının tavsiyesiyle Adana programını sürdürdüğünü belirten Özel, 'Bizi durdurmaya çalışanlara sesleniyorum; dimdik ayaktayız, bu da size dert olsun' diye konuştu.

'Türkiye ekonomik krizden çıkış yolu arıyor'

Özel, esnafın, çiftçinin, emeklinin ve dar gelirli vatandaşların zor şartlar altında yaşam mücadelesi verdiğini söyleyerek, 'Bu karamsarlığın bir çıkış yolu var. O da milletin iradesidir. Herkesi açlığın, yoksulluğun pençesinde bırak, sonra siyasi hesaplar yap, tekrar seçim kazan. Sana bu seçimi kazandırmayacağız' dedi.

'CHP iktidar yürüyüşünü sürdürecek'

2023 genel seçimlerinin ardından parti içinde değişim süreci yaşandığını belirten Özel, 2024 yerel seçimlerinde CHP'nin Türkiye genelinde birinci parti olduğunu ifade ederek, 'İktidar yürüyüşünden asla vazgeçmeyeceğiz. Hukuk mücadelemizi sürdüreceğiz. Bizi durduramaz, sindiremez, söndüremezsiniz' ifadelerini kullandı.

'Demokrasi ve sandığa sahip çıkacağız'

Konuşmasının sonunda partililere birlik çağrısında bulunan Özel, demokrasiye ve sandığa sahip çıkacaklarını belirterek, 'Ya bir yol bulacağız ya bir yol açacağız. Cumhuriyeti, demokrasiyi ve millet iradesini birlikte koruyacağız. Biz kazanacağız' diye konuştu.