“Kızılcık Şerbeti” dizisinin başrol oyuncularından Doğukan Güngör’ün de aralarında bulunduğu bazı isimlerin testleri pozitif çıktı.

İstanbul merkezli olarak 4 ilde eş zamanlı düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında, aralarında oyuncu ve sosyal medya fenomenlerinin de bulunduğu 23 kişi gözaltına alındı. Ünlülere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında şüphelilerden alınan kan ve saç örneklerine ilişkin test sonuçları kamuoyuyla paylaşıldı.

Test sonuçlarına göre, “Kızılcık Şerbeti” dizisinde Fatih karakterine hayat veren 29 yaşındaki Doğukan Güngör’ün de bulunduğu bazı isimlerde uyuşturucu madde tespit edildi. Bazı şüphelilerde kan örnekleri negatif çıkarken, saç örneklerinde pozitif bulgulara rastlandığı bildirildi.

Test sonucu pozitif çıkanlar

(En az bir örnekte uyuşturucu madde tespit edilenler)

Binnur Buse Alper

Merve Eryiğit

Veysel Avcı

Sedef Selen Atmaca (kan negatif, saç pozitif)

Arif Altunbulak (kan negatif, saç pozitif)

Ece Cerenbeli

Merve Uslu (kan negatif, saç pozitif)

Saniye Deniz

Lerna Elmas

Doğukan Güngör

Ceren Yıldırım (kan negatif, saç pozitif)

Gözde Anuk (kan negatif, saç pozitif)

Suat Yıldız (kan negatif, saç pozitif)

Ceyda Ersoy

Test sonucu negatif çıkanlar

(Hem kan hem saç örneklerinde negatif)

Özge Bitmez

Sevgi Taşdan

Gülsüm Bayrak

Gizem Özköroğlu

Soruşturmanın devam ettiği, adli sürecin test sonuçları ve diğer deliller doğrultusunda sürdürüleceği öğrenildi. Yetkililer, dosyaya ilişkin yeni gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi.