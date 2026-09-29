TEKNOFEST Güneydoğu, 30 Eylül - 4 Ekim tarihleri arasında Şanlıurfa GAP Havalimanı’nda gerçekleştirilecek. Festivale katılan OYAK şirketleri, farklı alanlardaki çalışmalarını ve stratejik ürünlerini ziyaretçilerle buluşturacak. Festivalde Erdemir, Millî Uçak Gemisi (MUGEM) Projesi’ne yönelik çelikleriyle, Miilux OY denizaltı ve balistik çelikleriyle yer alacak. OYAK HORSE hibrit motor teknolojisini, HEKTAŞ ise tarım teknolojilerini sergileyecek. OMSAN Lojistik de bölgenin gelişen ticaret koridorları ve yeni lojistik fırsatlarına odaklanacak.

Millî gemiye Erdemir’den millî çelik

Erdemir, Türkiye’nin ilk yerli ve millî uçak gemisi MUGEM’de kullanılacak yüksek performanslı gemi çeliklerini TEKNOFEST Güneydoğu’da tanıtacak. MUGEM’in gövde ve güvertesinde kullanılacak yaklaşık 40 bin ton gemi sacı, Erdemir tarafından üretilecek.

Türkiye’nin ilk ve tek levha haddehanesinde üretilen EH460 kalite gemi çeliği; yüksek mukavemet, üstün tokluk, kaynaklanabilirlik ve şekillendirilebilirlik özellikleriyle öne çıkıyor.

Festivalde ayrıca Erdemir’in 2. Yüksek Fırını Zübeyde’nin maketi sergilenecek. Ziyaretçilere üretim süreci hakkında bilgi verilecek. F1 numaralı OYAK standında Erdemir, peletin çeliğe dönüşüm yolculuğunu, VR gözlükle izlenebilen üç boyutlu bir video deneyimiyle ziyaretçilere anlatacak.

Erdemir, TEKNOFEST kapsamında paydaşı olduğu Multifonksiyonel İleri Malzemeler ve Sistemler Yarışması’nın lansmanını, festivalin ilk gününde gerçekleştirilecek özel bir açılışla yapacak. TEKNOFEST tarihinde ilk kez bir yarışmaya özel olarak kurgulanan lansman ve deneyim alanı, ziyaretçileri malzemenin geçmişten geleceğe uzanan yolculuğuyla buluşturacak. İlk başvuruların 2027 yılında üniversite ve üzeri seviyedeki katılımcılardan alınması planlanan organizasyonda gençler; çelik başta olmak üzere kompozit ve seramik esaslı ileri malzemeler geliştirerek malzemenin geleceğine yön verecek projeler ortaya koyacak.

OMSAN yeni lojistik koridorlara odaklanacak

OMSAN Lojistik, TEKNOFEST’te Güneydoğu Anadolu’dan Ortadoğu’ya uzanan yeni ticaret koridorlarına ve bu hatlarda oluşan lojistik fırsatlara odaklanacak. Suriye, Irak, İran ve Körfez ülkeleriyle gelişen ticaret; sınır ötesi taşımacılık, depolama ve proje lojistiğinde yeni alanlar oluştururken OMSAN, kara yolu, demir yolu, deniz yolu ve entegre lojistik kabiliyetleriyle bu koridorlarda ortaya çıkan yeni fırsatlara ilişkin ziyaretçilere bilgi sunacak.

HEKTAŞ tarım teknolojilerini ziyaretçilerle buluşturacak

HEKTAŞ, festivalde dikey tarım uygulamaları ve tarımsal analiz sensörleriyle yer alacak. Geçtiğimiz yıl da festivalde sergilenen bu teknolojilerin yanı sıra, bu yıl tohum teknolojilerine ilişkin içerikler de ziyaretçilere sunulacak.

Şirket, tarımsal üretimde teknoloji kullanımına yönelik çalışmalarını ve farklı uygulamalarını özellikle gençler ve teknoloji meraklılarıyla paylaşacak.

OYAK HORSE hibrit motor teknolojisini tanıtacak

OYAK HORSE, Türkiye’nin binek araçlar için tek motor ve vites kutusu üreticisi olarak, Bursa’daki fabrikasında ürettiği HORSE H18 motorunu hibrit güç aktarma sisteminin ana bileşenleriyle birlikte sergileyecek.

1,8 litrelik HORSE H18 yaklaşık 110 beygir güç ve 172 Nm tork üretirken, hibrit sistemle birlikte yaklaşık 155 beygir toplam sistem gücü sunuyor. OYAK HORSE Ar-Ge mühendisleri festival boyunca motorun ve hibrit sistemin çalışma prensibini ziyaretçilere anlatacak.

Miilux OY stratejik çeliklerini sergileyecek

Türkiye’nin tek zırh çeliği üreticisi olan OYAK şirketlerinden Miilux OY, denizaltı ve balistik alanlarında kullanılan yüksek mukavemetli çeliklerini TEKNOFEST’te tanıtacak. HY 80 ve HY 100 kalite denizaltı çelikleri ile balistik plakalar ziyaretçilerle buluşacak.

Millî Denizaltı (MİLDEN) ve Millî Nükleer Denizaltı (NÜKDEN) projelerine yönelik çelik üretimi gerçekleştiren Miilux OY’un standında bir denizaltı maketi de yer alacak.