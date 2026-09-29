Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkan adayı Davut Çetin, 2036 Olimpiyatları sürecinde Antalya'nın da İstanbul ile birlikte organizasyonda yer alması gerektiğini belirterek, 'Göreve gelir gelmez bir Olimpiyat Komitesi oluşturacağız. 2036'da Antalya'nın bu büyük organizasyonun parçası olması için çalışacağız. Olmazsa 2040 Olimpiyatları için Antalya'nın doğrudan adaylık sürecini başlatacağız' dedi.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkan Adayı Davut Çetin, 18 Ekim'de gerçekleştirilecek seçimler öncesinde açıkladığı vizyon projelerinden biri olan 'Olimpiyat Kenti Antalya' hedefiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. 2036 Olimpiyatları için çalışmalar yürüten İstanbul'un yanında Antalya'nın da organizasyona dahil edilmesinin kentin geleceği açısından büyük önem taşıdığını belirten Davut Çetin, olimpiyat hedefinin yalnızca sportif bir organizasyon olarak değerlendirilmemesi gerektiğini söyledi.

'Bu kent dünyanın en büyük organizasyonlarını hak ediyor'

Antalya'nın turizm altyapısı, uluslararası ulaşım imkanları, konaklama kapasitesi, iklimi ve organizasyon tecrübesiyle olimpiyat vizyonunu taşıyabilecek bir kent olduğunu ifade eden Başkan adayı Davut Çetin, 'Antalya kent vizyonu açısından olimpiyatları hak eden bir kent. Dünyanın en büyük organizasyonları yalnızca istemekle değil, doğru bir strateji, güçlü bir lobi, ortak akıl ve kentin tüm kurumlarının aynı hedef etrafında buluşmasıyla kazanılıyor. Antalya geçmişte bunu başardı. 2014 yılında Uluslararası Kongre ve Konvansiyon Birliği'nin 53'üncü Kongresi'ne ev sahipliği yaptık. Ardından Türkiye'de gerçekleştirilen ilk A1 kategorisindeki Uluslararası Botanik Sergisi EXPO 2016 Antalya'ya kazandırıldı. Bu kent birlikte hareket ettiğinde uluslararası ölçekte sonuç alabileceğini daha önce gösterdi' dedi.

'İlk işimiz olimpiyat komitesi kurmak olacak'

Göreve gelmeleri halinde ATSO çatısı altında olimpiyat hedefi için özel bir çalışma yapısı oluşturacaklarını açıklayan Davut Çetin, 'İlk yapacağımız işlerden biri Antalya'nın tüm paydaşlarının yer alacağı bir Olimpiyat Komitesi oluşturmak olacak. Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri, spor camiası, turizm sektörü, üniversiteler, meslek kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve iş dünyasıyla ortak bir yol haritası hazırlamak istiyoruz. İstanbul'un 2036 Olimpiyatları hedefinde Antalya'nın da güçlü biçimde yer alabileceği bir model üzerinde çalışacağız. Antalya'nın bazı branşlara ve organizasyonlara ev sahipliği yapabilmesi için gerekli girişimleri başlatacağız. Biz bunu Antalya için bir hayal olarak değil, üzerinde sistemli biçimde çalışılması gereken bir hedef olarak görüyoruz' şeklinde konuştu.

'Olimpiyat meşalesiyle Antalya arasında güçlü bir bağ var'

Antalya'nın olimpiyat hikayesine önemli bir değer daha katabileceğini belirten Davut Çetin, Çıralı'daki Yanartaş'ın binlerce yıldır yanan doğal alevlerine dikkat çekti. 'Antalya, tarihi ve mitolojisiyle olimpiyat ruhuna çok yakışan bir kent' diyen Davut Çetin, 'Çıralı Yanartaş'ta binlerce yıldır yanan ateş, Antalya'nın dünyaya anlatabileceği çok güçlü bir semboldür. Hedefimiz, 2036 Olimpiyatları sürecinde Antalya'nın bu tarihi ve kültürel değerini olimpiyat meşalesinin yolculuğuyla buluşturabilecek bir organizasyon modeli üzerinde çalışmak. Olimpiyat ateşinin Antalya'dan geçmesi bile kentimizin ve ülkemizin dünya çapındaki tanıtımına çok büyük katkı sağlayacaktır' ifadelerini kullandı.

Olimpiyatların Antalya açısından yalnızca turizm değil, ulaşım, spor altyapısı, kent yatırımları ve uluslararası marka değeri bakımından da önemli fırsatlar oluşturabileceğini ifade eden Davut Çetin, organizasyonun uzun vadeli bir kent vizyonu olarak ele alınması gerektiğini söyledi.

'2036 olmazsa hedef 2040 Antalya'

2036 sürecinde Antalya'nın organizasyona dahil edilmesi için her türlü girişimde bulunacaklarını kaydeden Davut Çetin, '2036 Olimpiyatlarında Antalya'nın da yer alması için elimizden gelen bütün çalışmayı yapacağız. Eğer 2036 sürecinde bu mümkün olmazsa bu kez 2040 Olimpiyatları için Antalya'nın doğrudan adaylığı konusunda çalışmaya başlayacağız. Bu hedef bugünden sahiplenilirse, gerekli altyapı planlaması yapılır, kent ortak bir irade ortaya koyar ve doğru uluslararası ilişkiler kurulursa Antalya bunu başarabilecek güçtedir. Amacımız en geç 2040 yılında Antalya'yı olimpiyatlara ev sahipliği yapabilecek bir dünya kenti haline getirmektir. Olimpiyat Antalya için bir hayal değil, hedeftir' diye konuştu.