Türkiye'de bir sanayi üreticisi tarafından tek bir lokasyonda öz tüketim amacıyla hayata geçirilen önde gelen yenilenebilir enerji projelerinden biri olan santral OYAK Çimento Fabrikaları A.Ş.'nin toplam enerji kullanımında yenilenebilir enerjinin payını yüzde 25'e yükseltecek.

Türkiye çimento ve beton sektörünün önde gelen firmalarından OYAK Çimento, sürdürülebilirlik odaklı stratejileri ve karbon nötr hedefleri doğrultusunda önemli bir yatırımı daha tamamladı. Ankara Beypazarı Güneş Enerjisi Santrali (GES) projesinin TEDAŞ tarafından geçici kabulü yapılarak tesis tam kapasiteyle operasyona başladı.



Bu yatırım, Türkiye'de bir sanayi üreticisi tarafından tek lokasyonda ve münhasıran, öz tüketim amaçlı önde gelen yenilenebilir enerji projelerinden biri olma özelliğini taşıyor. Yaklaşık 210 futbol sahası büyüklüğüne denk gelen 1 milyon 500 bin metrekare alan üzerine kurulan tesiste; 210 bin 834 adet güneş paneli, yaklaşık 2 milyon metre kablo ve 4.900 ton çelik kullanıldı. Yıllık 182 bin MWh temiz enerji üretimi gerçekleştirmesi beklenen santral, yaklaşık 3,9 milyon ağacın yıllık karbon emilimine eşdeğer bir çevresel fayda sağlayacak. Operasyonel maliyetlerde ciddi bir enerji avantajı oluşturması beklenen projenin, OYAK Çimento Fabrikaları A.Ş.'nin toplam enerji kullanımındaki yenilenebilir enerji payını yüzde 25 seviyesine yükseltmesi öngörülüyor.



Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan CIMPOR Global-OYAK Çimento Yönetim Kurulu Başkanı Suat Çalbıyık, şunları kaydetti: "TCC Group Holdings çatısı altında, dünya çimento sektöründe üçüncü büyük oyuncu konumuna gelen yapımızın bir parçası olarak, küresel sürdürülebilirlik hedeflerimiz doğrultusunda kararlılıkla ilerliyoruz. Bu doğrultuda hayata geçirilen Beypazarı GES projemiz de OYAK Çimento'nun sürdürülebilirliğe, temiz enerjiye ve sıfır emisyon hedeflerine yönelik sarsılmaz taahhüdünün en güçlü göstergelerinden biri. Sektörümüzde 'Net Sıfır' taahhüdünde bulunan ilk şirket olma sorumluluğuyla, düşük karbonlu üretim ve yenilenebilir enerji yatırımlarımızla geleceği inşa etmeye devam edeceğiz."



OYAK Çimento Ülke CEO'su Murat Sela ise konu hakkında şunları söyledi: "Operasyonel mükemmellik ve çevreye duyarlılık prensiplerimiz doğrultusunda, enerji verimliliğimizi en üst seviyeye taşıyacak yatırımlara odaklanıyoruz. Mardin'de başlayan güneş enerjisi yatırımlarımıza, tam kapasiteyle devreye aldığımız Beypazarı GES ile devam ediyoruz. Bu tesisimiz, hem teknik kapasitesi hem de öz tüketim odaklı yapısıyla Türk sanayisi için örnek teşkil eden bir proje. Yenilenebilir enerji alanındaki bu yatırımlarımızla yalnızca maliyetlerimizi optimize etmekle kalmıyor, ürün kalitemizi çevre dostu süreçlerle birleştirerek sektörümüze öncülük etmeyi sürdürüyoruz".



Mardin GES

OYAK Çimento'nun, Beypazarı GES'in devreye alınmasıyla ivme kazanan temiz enerji yolculuğunun bir diğer önemli ayağını ise Mardin GES oluşturuyor. 19 Şubat 2025 tarihinde resmî kabulleri yapılan Mardin Çimento bünyesindeki 9 MWe kurulu güce sahip Güneş Enerjisi Santrali, 93 bin metrekare alan üzerinde faaliyetlerini sürdürüyor. Fabrika tüketim barasına bağlı olarak çalışan ve üretilen enerjinin tamamını direkt fabrikada tüketen Mardin GES, fabrikanın yıllık elektrik enerjisi ihtiyacının yaklaşık yüzde 16'sını karşılayarak OYAK Çimento'nun yenilenebilir enerji stratejisindeki öncü adımlarından biri olmaya devam ediyor.