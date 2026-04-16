Almanya Ekonomi Bakanlığı’nın verileri, Federal Meclis’te Sol Parti milletvekili Ulrich Thoden tarafından yöneltilen soru önergesine verilen yanıtla gün yüzüne çıktı. Buna göre Alman hükümeti, İran savaşının başladığı 28 Şubat ile 27 Mart tarihleri arasında İsrail’e yaklaşık 6,6 milyon euro değerinde silah ihracatına izin verdi.

Hükümetin bu kararı, özellikle muhalefet kanadında sert eleştirilere yol açtı. Thoden, Berlin yönetimini Orta Doğu’daki gerilimi artırmakla suçlayarak, ekonomik çıkarların barış çabalarının önüne geçtiğini savundu. İsrail’e yapılan tüm silah satışlarının derhal durdurulması gerektiğini belirten Thoden, askeri-sanayi çıkarlarının küresel barışa zarar verdiğini ifade etti.

Öte yandan Almanya, geçmişte de benzer tartışmaların odağında yer almıştı. Gazze’ye yönelik saldırılar sonrası 8 Ağustos 2025’te başlatılan geçici ihracat kısıtlaması, yaklaşık 3,5 ay sonra kaldırılmıştı. Bu kararın ardından sadece dört aylık süreçte İsrail’e toplam 166,95 milyon euro değerinde silah ihracatına onay verildiği açıklanmıştı.

Almanya’da 2000 yılından bu yana yürürlükte olan ihracat yönergeleri, genel olarak savaş ve kriz bölgelerine silah sevkiyatını sınırlıyor. Ancak hükümetler, bazı durumlarda “özel sorumluluk” ve stratejik gerekçelerle bu kurallara istisna getirebiliyor. İsrail’e yönelik ihracat da bu istisnalar kapsamında değerlendiriliyor.

Berlin yönetimi bir yandan diplomatik çözüm ve müzakere çağrılarını sürdürürken, diğer yandan silah ihracatına devam etmesi nedeniyle iç ve dış kamuoyunda eleştirilerin hedefi olmaya devam ediyor.