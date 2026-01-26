AFAD’ın Kentsel Arama Kurtarma akreditasyon süreci kapsamında kurulan ekip, şirketin afetlere karşı kurumsal hazırlık kapasitesini sürdürülebilir bir yapıya dönüştürmeyi hedefliyor.

6 Şubat depremlerinin ardından deprem bölgesinde yürütülen arama-kurtarma ve yardım faaliyetlerinde aktif rol üstlenen OYAK Çimento, sahada edinilen deneyimleri profesyonel bir yapı altında toplama kararı aldı. Bu doğrultuda kurulan ARKE, farklı üretim tesislerinden gönüllü çalışanların katılımıyla oluşturuldu.

Ekip üyeleri; arama-kurtarma teknikleri, ilk yardım, enkazda çalışma ve kriz yönetimi gibi hayati alanlarda kapsamlı teorik ve uygulamalı eğitimlerden geçti. 5 Aralık 2025 itibarıyla eğitim sürecini başarıyla tamamlayan ARKE’nin, AFAD Kentsel Arama Kurtarma Hafif Seviye Akreditasyonu’nun ardından profesyonel operasyonlara katılması hedefleniyor.

OYAK Çimento Ülke CEO’su Murat Sela, konuya ilişkin değerlendirmesinde, afetlere hazırlığın kurumsal ve sosyal bir sorumluluk olduğuna dikkat çekerek, “Deprem gerçeğiyle yaşayan bir ülkede insan hayatını önceleyen bir yaklaşımı benimsemek zorundayız. ARKE’yi, afetlere hazırlığı somut bir kurumsal kapasiteye dönüştürmenin sahadaki karşılığı olarak konumlandırıyoruz. Ekibimiz yalnızca tesislerimiz için değil, ihtiyaç halinde bulunduğumuz bölgelerde de destek verebilecek donanıma sahip” ifadelerini kullandı.

Şirketten yapılan açıklamada, ARKE’nin yalnızca OYAK Çimento’nun tesis ve çalışan güvenliğine katkı sunmakla kalmayacağı, aynı zamanda Türkiye’nin genel afet müdahale kapasitesini güçlendirmeyi amaçladığı vurgulandı. İSG odaklı dönüşüm stratejisinin bir parçası olan bu girişimin, çalışan bağlılığını artırırken kurumsal sosyal sorumluluk anlayışını da pekiştirdiği belirtildi.