Rapora göre, Ocak ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi; piyasa katılımcıları için 1,15 puan düşüşle yüzde 22,20 seviyesine, reel sektör için ise 1,90 puanlık azalışla yüzde 32,90 seviyesine geriledi. Buna karşılık, hanehalkının enflasyon beklentisi 1,18 puan artarak yüzde 52,08 oldu.

TCMB tarafından yayımlanan rapor; Piyasa Katılımcıları Anketi, İktisadi Yönelim Anketi ve Tüketici Eğilim Anketi sonuçları temel alınarak hazırlandı. Çalışmada finansal ve reel sektör uzmanları, imalat sanayi firmaları ile hanehalkının 12 ay sonrasına ilişkin yıllık tüketici enflasyonu beklentileri derlenerek sektörel bazda analiz edildi.

Veriler, piyasa ve reel sektörün enflasyon beklentilerinde gerilemeye işaret ederken, hanehalkının enflasyona ilişkin algısında artışın sürdüğünü ortaya koydu.