Sektör temsilcilerinden edinilen bilgilere göre, bu gece yarısından itibaren benzinin litre fiyatına 1 lira 7 kuruşluk artış bekleniyor.

Özellikle son haftalarda brent petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanma ile birlikte akaryakıt maliyetleri artarken, sürücüler bir kez daha pompada değişecek rakamlarla karşı karşıya kalacak. Yapılması beklenen zam sonrası büyükşehirlerde benzin fiyatlarının 65 TL sınırını aşması gündeme geldi.

Gazeteci Olcay Aydilek’in paylaştığı bilgilere göre, fiyat artışı 14 Mayıs Perşembe gününden itibaren pompaya yansıyacak. Motorin ve LPG fiyatlarında ise şimdilik herhangi bir değişiklik öngörülmüyor.

Zam öncesi güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 63,88 TL

Motorin: 67,39 TL

LPG: 33,89 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 63,72 TL

Motorin: 67,23 TL

LPG: 33,29 TL

Ankara

Benzin: 64,83 TL

Motorin: 68,49 TL

LPG: 33,87 TL

İzmir

Benzin: 65,11 TL

Motorin: 68,77 TL

LPG: 33,69 TL

Beklenen artışın ardından İstanbul’da benzinin litre fiyatının yaklaşık 65 TL’ye yaklaşması, Ankara ve İzmir’de ise mevcut seviyelerin üzerine çıkması bekleniyor. Uzmanlar, petrol fiyatları ve döviz kurunda yaşanacak yeni hareketlerin önümüzdeki günlerde akaryakıt tabelalarında yeni değişikliklere neden olabileceğine dikkat çekiyor.