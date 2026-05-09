Nagehan Alçı'nın Youtube yayınında konuşan Erbakan 2023 seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan lehine adaylıktan çekildiklerini hatırlatarak, aynı kararın yeniden alınmasının doğru olmayacağını ifade etti. Bu nedenle Yeniden Refah Partisi’nin ilk turda kendi adayıyla yarışacağını vurguladı.

Açıklamalarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında yürütülen sürece de değinen Erbakan, yaşananların siyasi sonuçlar doğurduğunu savundu. İmamoğlu’nun kamuoyu araştırmalarında güçlü bir isim olarak öne çıktığını belirten Erbakan, “Aday olmasının önü bir anlamda kesilmiş oldu” değerlendirmesinde bulundu.

Mansur Yavaş hakkında da konuşan Erbakan, benzer bir sürecin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı için de hazırlanıyor olabileceğini iddia etti. Erbakan, “Anketlerde Sayın Erdoğan karşısında başarı ihtimali görülen isimlerle ilgili hazırlık yapılıyor” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalması halinde destek verebilecekleri isimler arasında Mansur Yavaş’ın bulunduğunu belirten Erbakan, siyasi dengeleri etkileyebilecek mesajlar verdi.