Konferansta, tedarik zincirinin artık yalnızca operasyonel bir süreç değil; riskin, verinin ve stratejik kararların kesiştiği kritik bir alan haline geldiği vurgulandı.

“İnsanı, Teknolojiyi ve Geleceği Buluşturan Tedarik Zinciri” temasıyla gerçekleştirilen 6. Tedarik Zinciri Konferansı, tedarik zinciri ekosistemini farklı disiplinlerle buluşturdu.

İş dünyası ve sivil toplumdan çok sayıda temsilciyi bir araya getiren konferansta gün boyu süren oturumlarda tedarik zincirinde insan kaynağı yönetimi, dijital dönüşüm, inovasyon ve sürdürülebilirlik başlıkları ele alındı.

Konferansın açılış konuşmasını TEDAR Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Tuğrul Günal gerçekleştirirken, ana konuşmacı olarak SEDEFED Yönetim Kurulu Başkanı Emine Erdem katılımcılarla buluştu.

“Bilime ve insana yapılan yatırım en değerli yatırımdır”

Açılış konuşmasında bilime ve insana yapılan yatırımın en değerli yatırım olduğunu vurgulayan TEDAR Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Tuğrul Günal, şu ifadeleri kullandı:

“2013 yılının başında sadece fikir olarak gündeme gelmiş ve ülkemizde alanında ilk olan derneğimizin kuruluşu Aralık 2013 yılında yedi güzide şirketin öncülüğü ve kıymetli maddi ve manevi destekleriyle bugünlere geldi. Bugün 200’ü aşan üye sayısıyla ki üyelerimizin takribi 80% aşan kısmı ülkemizin önde gelen lider şirketlerinden oluşmakta olup, tüm üyelerimiz alanlarında ülkemiz ekonomisine yön vermektedir. Çağımız bilgi ve teknoloji çağıdır, durduğumuz an geri gideriz. Dolayısıyla biz de bu vizyonla çalışmalarımızı sürdürmekteyiz”

Cerebra Forensic & Integrity Kurucu ve CEO’su Fikret Sebilcioğlu’nun da konuşmacı olarak yer aldığı 6. Tedarik Zinciri Konferansı kapsamında Tedarik Zincirinde Yeni Nesil İK ve Yetenek Yönetimi ile Tedarik Zincirinde Teknoloji ve İnovasyon başlıklı paneller düzenlendi. Program, Sürdürülebilir Tedarik Zinciri Mükemmellik Ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

Konferansın iletişim sponsorluğunu Turkcell üstlenirken, Transporeon (A Trimble Company) gümüş sponsor, Quality Of Services ve Atlastek platin sponsor, Innova ise yaka ipi sponsoru oldu.