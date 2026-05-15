Davada, kongrede alınan kararların iptali ile il yönetiminin görevden alınması talep ediliyordu. Duruşmaya davacı Özlem Erkan ile avukatı İlkay Orhan ve CHP Genel Merkezi’nin avukatı Çağlar Çağlayan katıldı.

Davacı taraf, kongre sürecinde delegelerin çeşitli menfaatler karşılığında yönlendirildiğini öne sürerek önceki beyanlarını yineledi. CHP avukatı Çağlayan ise İstanbul’daki mahkemelerin yetkisiz olduğuna ilişkin istinaf kararlarını hatırlatarak dosyada yetkisizlik kararı verilmesini talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme, Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’ndeki dosyalarla birleştirme işlemleri için yeniden muvafakat yazısı gönderilmesine karar verdi. Dava ileri bir tarihe ertelenirken, Gürsel Tekin’in görevine devam etmesi kararlaştırıldı.