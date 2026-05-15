Arakçi, Hürmüz Boğazı’nı kullanacak gemilerin İran donanmasıyla koordinasyon sağlaması gerektiğini belirterek, bölgedeki güvenlik durumunun hassasiyetine işaret etti. Açıklama, küresel enerji ve ticaret hatlarının güvenliği açısından uluslararası kamuoyunda yakından takip edildi.

ABD’den gelen açıklamaların çelişkili olduğunu savunan İranlı Bakan, Washington yönetiminin gerçek niyetine dair Tahran’ın şüphe duyduğunu ifade etti. Buna rağmen diplomasi kapısını tamamen kapatmadıklarını vurgulayan Arakçi, “Eğer ciddi olurlarsa ABD ile müzakere etmek isteriz” dedi.

İran’ın Hindistan ile enerji ticaretini sürdürme arzusunda olduğunu kaydeden Arakçi, Çin’in bölgede tansiyonun düşürülmesine yönelik atacağı yapıcı adımları da memnuniyetle karşılayacaklarını söyledi.

Dünya petrol taşımacılığının önemli bir bölümünün geçtiği Hürmüz Boğazı’na ilişkin açıklamalar, enerji piyasaları ve deniz ticareti açısından kritik önem taşıyor.