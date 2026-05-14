1947’den bu yana Saab modellerinin üretim merkezi olarak bilinen tesis, son araçlar ve üretim ekipmanlarının açık artırmaya çıkarılmasıyla birlikte otomotiv tarihindeki yerini geride bırakıyor.

2012 yılında iflas eden Saab’ın varlıklarını devralan National Electric Vehicle Sweden (NEVS), uzun süredir devam eden operasyonları sonlandırma kararı aldı. Bu kapsamda fabrikada kalan prototip araçlar, üretim hatları ve mühendislik ekipmanları satışa sunuldu.

Açık artırmada sadece üretim makineleri değil, Saab’ın farklı dönemlerine ait tasarım prototipleri, yedek parça stokları ve marka tarihine ışık tutan arşiv materyalleri de yer alacak. Koleksiyonerler ve otomotiv meraklıları için bu satış, Saab mirasına ait son büyük toplu dağıtım olarak görülüyor.

NEVS tarafından geliştirilen ve markanın elektrikli geleceğini temsil etmesi beklenen Emily GT projesinin de tamamen rafa kaldırıldığı bildirildi. Seri üretime geçmesi planlanan model için yapılan tüm geliştirme çalışmalarının sonlandığı ifade edildi.

Açık artırmanın 21 Mayıs’ta başlayıp 30 Mayıs’ta tamamlanması planlanıyor. Sürecin son gününde ise Saab tutkunlarına Trollhättan fabrikasını ziyaret etme imkânı tanınacağı, böylece fabrikanın sembolik olarak da kapılarını kapatacağı belirtiliyor.

Böylece otomotiv dünyasında güvenlik, dayanıklılık ve mühendislik yaklaşımıyla kendine özgü bir yer edinen Saab markasının üretim yolculuğu, Trollhättan’daki bu tesisle birlikte resmen sona ermiş oluyor.