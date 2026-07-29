TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, 'Şehit aileleri ve gazilere yönelik kanun teklifi kısa sürede TBMM'ye sunulacak' dedi.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Akar, şehit ve gazi aileleri dernek, vakıf ve sendika yöneticilerini kabul etti. Komisyonun yürüttüğü çalışmalara değinen Akar, 'Şehit aileleri ve gazilere yönelik yasal düzenleme hazırlıklarında sona gelindi. Hazırlıklar inşallah en kısa sürede kanun teklifi haline getirilerek, gerekli yasama prosedürleri tamamlanacak. Komisyonumuz bugüne kadar sizlerin de içinde olduğu veya olmadığı 28 ayrı toplantı yaptı. Bu toplantılara devletimizin ve hükümetimizin 20 değişik kurum ve kuruluşundan toplam 120 uzman katıldı. Onların görüşlerini dinledik, bilgi aldık. Ayrıca şehit ailelerimizin ve gazilerimizin derneklerinden, vakıflarından ve sendikalarından toplam 25 kurum ve kuruluştan 80 temsilciyi dinledik. Saatlerce görüştük. Her şeyin aslını, esasını anlamak, öğrenmek ve gözümüzden hiçbir şey kaçmasın diye çalıştık' ifadelerini kullandı.

'Hazırlıklar inşallah en kısa sürede kanun teklifi haline getirilerek, gerekli yasama prosedürleri tamamlanacak'

Hazırlanan çalışmanın son aşamaya geldiğinin altını çizen Akar, 'Bu doğrultuda kalıcı ve adil bir yasal çerçeve oluşturma hedefiyle bu nitelikli çalışmamız nihayet sonuç aşamasına geldi. Çok şükür o noktaya geldik. Hazırlıklar inşallah en kısa sürede kanun teklifi haline getirilerek, gerekli yasama prosedürleri tamamlanacak. Yasama şekli var, İçtüzük var, Anayasa var. Ona göre yapılması gereken faaliyetler var. Bu hususu gruba verdik, bakanlıklara gönderdik. 'Son bir kez gözden geçirin. Bu artık Genel Kurula gidecek, kanun süreci başlayacak. Söyleyeceğiniz bir şey var mı?' dedik. Şu anda ilgili bakanlıklarda ve kurumlarda son değerlendirmeler yapılıyor. Yarın cevaplar gelecek. Yarından sonra artık inşallah usul ve esaslar, İçtüzük gereği prosedür başlayacak. Problemlerin çözülmesi için gayret gösteriyoruz. Yıllardır devam eden sorunların çözülmesi de inşallah bize nasip olacak. Bunun azmi içindeyiz, bunun gayreti içindeyiz. Bu şeref bize yeter, bu onur bize yeter. Derdimiz budur' dedi.