Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in öncülüğünde hayata geçirilen bu hizmet, Ordu tarımına can suyu oldu. Fındık üretiminin sınırlı olduğu Mesudiye gibi iç bölgelerde hayvancılıkla uğraşan üreticiler, belediyenin sunduğu ekipmanlar sayesinde üretim faaliyetlerini kolaylaştırıyor.

Özellikle yaz aylarında kışlık yem hazırlığına başlayan besiciler, Büyükşehir Belediyesi’nden temin ettikleri haşbaylı balya makinesi ile verimli bir sezon geçiriyor. Üreticiler, daha önce günler süren yem hazırlama işlemini artık çok daha kısa sürede tamamlıyor.

Mesudiye Müslümsarıca Mahallesi’nde hayvancılıkla uğraşan Kemal Habil ve Mahmut Erdoğan, belediyenin sunduğu imkanlarla işlerini nasıl kolaylaştırdıklarını şöyle anlatıyor:

“Daha önce yem bitkilerini biçmek, kurutmak ve balya haline getirmek günlerimizi alıyordu. Şimdi balya makinesi sayesinde 5 günde yaptığımız işi 1 günde tamamlıyoruz. Üretim alanlarımızı da genişlettik. Böylelikle hem hayvanlarımızın kışlık yem ihtiyacını karşılıyoruz hem de zaman kazanıyoruz.”

Üreticiler ayrıca, tarım makinelerinin yüksek maliyeti nedeniyle bireysel olarak bu ekipmanları edinmelerinin zor olduğunu vurgularken, Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin sağladığı bu destekle önemli bir yükten kurtulduklarını ifade etti.

Tarım ve hayvancılık alanında daha fazla üretim yapmak isteyen çiftçiler, bu tür desteklerin artarak devam etmesini bekliyor. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler ise üreticilere her zaman destek olmaya devam edeceklerini belirtiyor.