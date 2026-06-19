Ordu'nun Ulubey Belediye Başkanı İsa Türkcan, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş'un ilçeye olan ilgisinin ve desteğinin sürdüğünü söyledi.

Belediye Başkanı İsa Türkcan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u makamında ziyaret etti. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un tecrübesi ve devlet birikimiyle her zaman yol gösterici olduğunu ifade eden Türkcan, görüşmede Ordu ve Ulubey'e ilişkin değerlendirmelerde bulunduklarını, Başkan Kurtulmuş'un ilçeye gösterdiği yakınlığın ve desteğin devam ettiğini bir kez daha gördüklerini dile getirdi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ise Ordulu ve Ulubeyli vatandaşlara selam ve muhabbetlerini iletti.