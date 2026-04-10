Paylaşılan bilgilere göre Ordu genelinde:

Daha önce ilin yaklaşık %74’ünün maden sahası olarak tanımlandığı,

Son dönemde 18 yeni alanın ruhsatlandırıldığı,

3 bölgede ÇED (Çevresel Etki Değerlendirmesi) sürecinin sürdüğü,

1 bölgede ise ÇED onayının verildiği belirtildi.

İlçe bazında öne çıkan etki alanları ise şöyle sıralandı:

Ünye: 8 bölgede, 42 mahalle

Fatsa: 2 bölgede, 12 mahalle

Çamaş: 6 mahalle

Kumru: 4 mahalle

Ulubey: 4 bölgede, 15 mahalle

Gölköy: 2 bölgede, 5 mahalle

Toplamda 18 farklı bölgede 85 mahallenin bu süreçten etkilendiği ifade ediliyor.

Ayrıca Kabadüz Çambaşı (Musakırık) bölgesinde ÇED onayı alınan bir saha bulunduğu, Piraziz’den Ordu sınırlarına uzanan iki ayrı alanın da gündemde olduğu belirtiliyor.

Açıklamalarda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na ait olduğu öne sürülen bir değerlendirmeye de yer verilerek, büyükşehir belediyelerinin maden sahaları üzerinde doğrudan ticari faaliyet yürütmesinin veya ruhsat devri (rödovans) yapmasının mümkün olmadığı yönünde görüşlere dikkat çekildi.

Konuya ilişkin çağrılarda, sürecin yalnızca ekonomik değil; çevresel ve toplumsal etkileriyle birlikte ele alınması gerektiği vurgulanarak, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, medya ve vatandaşların ortak bir tutum geliştirmesinin önemine işaret edildi.

Ordu’nun doğal yapısı, tarım alanları ve yaşam kaynakları açısından değerlendirildiğinde sürecin yakından takip edilmesi gerektiği ifade ediliyor.