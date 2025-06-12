Yem bezelyesi, yulaf, macar fiği, kılçıksız buğday ve tritikaleden oluşan bu özel karışım, hem yem maliyetlerini düşürdü hem de süt üretiminde kalite ve verim artışı sağladı. Proje kapsamında şimdiye kadar Ordu genelinde 5.600 dekar alanda ekim yapılırken, toplamda 70 ton tohum üreticilere ulaştırıldı.

Başkan Güler’den Üreticiye Ziyaret

Çamaş ilçesi Edirli Mahallesi’nde hayvancılık yapan üretici Mehmet Çamaş’ı ziyaret eden Başkan Dr. Mehmet Hilmi Güler, 5’li karışımın hayvancılıkta bir dönüşüm yarattığını vurguladı. Güler, “Tohumdan hasada kadar tüm süreci destekliyoruz. Tohum desteğinin yanı sıra ekim ve hasat makinelerini de üreticilerimize sağlıyoruz. Bu desteklerle birlikte hem yem maliyetlerini azaltıyor hem de süt ve et kalitesini artırıyoruz,” dedi.

Projeyle tanışarak 32 dekarlık alanında 5’li karışımı eken üretici Mehmet Çamaş ise Büyükşehir Belediyesi’nin desteği sayesinde önemli bir tasarruf sağladığını ve süt veriminde gözle görülür bir artış yaşadığını belirterek Başkan Güler’e teşekkür etti.

Hayvancılığa Can Suyu

Ordu’da tarımsal kalkınmayı destekleyici projelere hız kesmeden devam eden Büyükşehir Belediyesi, hayvancılıkta sürdürülebilir verimliliğin yolunu açıyor. 5’li karışım kaba yem desteği, bölge üreticisine hem ekonomik anlamda nefes aldırıyor hem de kaliteli hayvansal üretim için güçlü bir zemin hazırlıyor. Proje sayesinde, yerel üreticinin kendi ayakları üzerinde durması ve rekabet gücünün artırılması hedefleniyor.

Tarımda yerli ve milli üretimi teşvik eden bu örnek uygulama, Ordu’da nitelikli üretimin yaygınlaştırılması adına önemli bir adım olarak öne çıkıyor.