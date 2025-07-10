Türkiye’nin dijital sigorta platformu sigortaladım.com’un Genel Müdür Yardımcısı Orçun Kızıltepe, eş zamanlı olarak görev yapmak üzere, öncü otomotiv servis ekipmanları ve kalibrasyon hizmetleri sağlayıcısı Mekanova’nın Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcılığı’na da atandı. Kızıltepe, sigortaladım.com’daki görevinin yanı sıra Temmuz 2025 itibarıyla üstlendiği yeni rolünde, sektördeki 20 yılı aşkın tecrübesiyle TÜV SÜD, Doğuş Grubu ve Bridgepoint’in çatısı altında faaliyet gösteren her iki grup şirketin büyümesine ve stratejik gelişimine eş zamanlı olarak liderlik edecek.

2016 yılında TÜV SÜD, Doğuş Grubu ve Bridgepoint ortaklığıyla kurulan Mekanova, otomotiv servis ekipmanları ve kalibrasyon hizmetleri alanında Türkiye’nin öncü çözüm sağlayıcıları arasında yer almaktadır. Kalibrasyon ve periyodik kontrol alanında sunduğu entegre çözümlerle öne çıkan şirket, dünya çapında lider araç test ve kaldırma teknolojileri üreticisi MAHA’nın Türkiye ana distribütörlüğünü yürütmektedir. Mekanova; fren test cihazlarından kaldırma ekipmanlarına, performans ve emisyon ölçüm cihazlarından özel test sistemlerine kadar geniş bir ürün portföyüyle hizmet vermekte olup, Türkiye genelinde 7 ayrı hizmet noktasıyla faaliyet göstermektedir. Alanında yüksek standartlara sahip teknik altyapısı ve uzman kadrosuyla, sektörde kalite ve güvenin simgesi haline gelmiştir.

Orçun Kızıltepe Kimdir?

Kariyerine bankacılık sektöründe başladıktan sonra yaklaşık 20 yıl boyunca Doğuş Grubu’nda çeşitli görevler üstlenen Orçun Kızıltepe, iş hayatına Volkswagen Doğuş Finans’ta bölge satış temsilcisi olarak başladı. 2008 yılında sigorta sektörüne adım atarak, bu alanındaki deneyimini 2015 yılına kadar Volkswagen Doğuş Finansman Sigorta Aracılık Hizmetleri bünyesinde sürdürdü. 2015 yılında ise sigortaladım.com kuruluş sürecinde görev aldı. O tarihten itibaren sigortaladım.com çatısı altında, dijital sigortacılık alanında sektöre yön veren projelere, Genel Müdür Yardımcısı olarak liderlik etmektedir. Kızıltepe şimdi de bu görevinin yanında Mekanova’nın Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcılığı görevini devralmıştır.