Taze meyve ve sebze başta olmak üzere uluslararası soğuk zincir taşımacılığı alanında faaliyet gösteren Onaylar Ekspress Lojistik, Avrupa, Balkanlar ve Asya’ya uzanan operasyonlarını yeni araç yatırımıyla güçlendirmeyi sürdürüyor. Teslim alınan 10 adet yeni Renault Trucks T520 ile birlikte Onaylar Ekspress filosundaki araçların yarısı, Renault Trucks çekicilerden oluşuyor.

Mersin merkezli Onaylar Ekspress Lojistik, araçlarını yoğun uluslararası frigorifik taşımacılık operasyonlarında kullanıyor. Onaylar Ekspress'in son olarak 2021 ve 2022 yıllarında filosuna kattığı Renault Trucks T520 çekiciler, bugün 550 bin ila 700 bin kilometre arasında yol kat etmiş bulunuyor. Araçlardan elde edilen performans ve işletme verimliliği sonuçları, son yatırım kararında da belirleyici rol oynuyor. Düşük yakıt tüketimi, zorlu ve eğimli güzergâhlarda sunduğu yüksek çekiş performansı ve sürücü konforunu destekleyen yüksek kabin tasarımı da Renault Trucks T520 çekicilerin tercihinde öne çıkan özellikleri arasında yer alıyor.

Yeni araçlarını Renault Trucks Mersin Yetkili Bayisi Erman Ticari Araçlar’ın tesislerinde düzenlenen törenle teslim alan Onaylar Ekspress Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Reşit Onay, yatırımlarında araçların uzun dönem performansının etkili olduğunu belirterek şunları söyledi: "Hizmet verdiğimiz ilk günden bu yana Renault Trucks çekicileri kullanıyoruz. Araçlarımız yılda ortalama 150 bin kilometre yol yapıyor. Bu nedenle yatırım kararlarımızda yakıt verimliliği, dayanıklılık ve operasyonel süreklilik öncelikli kriterlerimiz arasında yer alıyor. Daha önce filomuza kattığımız Renault Trucks T520 çekicilerden elde ettiğimiz memnuniyetin yanı sıra Renault Trucks bakım paketleri ve Erman Ticari Araçlar’ın satış sonrası desteği ile sağladığımız verimli filo yönetimi, alım kararımızda etkili oluyor.”

Operasyonel sürekliliği desteklemek amacıyla Renault Trucks bakım paketlerini kullanan Onaylar Ekspress Lojistik, tüm bakım ve onarım hizmetlerini Erman Ticari Araçlar ile gerçekleştiriyor. Planlı bakım uygulamaları sayesinde araçların servis süreçleri önceden organize edilirken, operasyonların kesintisiz sürdürülmesi ve toplam sahip olma maliyetinin optimize edilmesi mümkün oluyor.

Erman Ticari Araçlar Genel Müdürü Ahmet Gözü, Onaylar Ekspress Lojistik ile uzun yıllara dayanan iş birliklerinin yeni yatırımlarla güçlenmesinden memnuniyet duyduklarını belirterek şu değerlendirmede bulundu: “Uluslararası frigorifik taşımacılık hizmeti sunan müşterilerimiz için operasyonel süreklilik büyük önem taşıyor. Bu nedenle yalnızca araç tedariğinde değil, bakım paketleri, planlı servis uygulamaları ve satış sonrası destek süreçlerinde de müşterilerimizin yanında yer alıyoruz. Onaylar Ekspress'in araçlarının verimli şekilde çalışmasına katkı sunmak ve iş sürekliliğini desteklemek bizim için büyük değer taşıyor."

“Renault Trucks Finansal Hizmetler'in sunduğu çözümler ile kaynaklarımızı operasyonlarımıza yönlendiriyoruz”

Onaylar Ekspress Lojistik, araç yatırımlarında Renault Trucks Finansal Hizmetler'in sunduğu finansman çözümlerinden yararlanarak filo yenileme ve genişletme süreçlerini yönetiyor. Reşit Onay, konuyu şu şekilde değerlendiriyor; "Araç yatırımlarımızda Renault Trucks Finansal Hizmetler'in sunduğu çözümlerden de yararlanıyoruz. Uluslararası taşımacılıkta filonun sürekli yenilenmesi ve operasyonların kesintisiz devam etmesi gerekiyor. Finansman süreçlerinin hızlı, esnek ve ihtiyaçlarımıza uygun şekilde yönetilmesi yatırım kararlarımızı kolaylaştırıyor. Bu sayede filomuzu planladığımız doğrultuda büyütebiliyor ve kaynaklarımızı operasyonlarımızın gelişimine yönlendirebiliyoruz."