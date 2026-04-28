Gerçek yaşam senaryolarında sergilenen sistem, park yeri arama ve park etme sürecini tamamen otonom hale getirerek sürücüyü bu yükten kurtarıyor. Akıllı algılama ve mobil uygulama entegrasyonu sayesinde araç, kullanıcıya kendiliğinden ulaşabiliyor ya da uygun alanı bulup park işlemini eksiksiz tamamlayabiliyor. Farklı senaryolarda test edilen teknoloji, performansı ve hassasiyetiyle dikkat çekiyor. OMODA & JAECOO, bu yenilikle birlikte mobiliteyi daha akıllı, pratik ve erişilebilir hale getirmeyi hedefliyor. VPD, park etmeyi bir zorunluluktan çıkarıp yeni nesil bir konfor alanına dönüştürüyor.

Yenilikçi tasarım diline sahip modelleri ile kısa sürede dikkatleri üzerine çeken OMODA & JAECOO, geliştirdiği Valet Parking Driver (VPD) teknolojisiyle park etmeyi bir sorun olmaktan çıkararak konforlu ve akıllı bir deneyime dönüştürüyor. Günlük hayatın en stresli anları arasında yer alan park yeri aramak, dar alanlarda manevra yapmak ya da kalabalık bir otoparkta aracı bulmaya çalışmak, bu yenilikçi teknolojiyle tam bir kolaylık oluyor. Bu kapsamda, markanın yeni VPD teknolojisi, gerçek yaşam senaryolarında ilk kez kapsamlı şekilde sergilendi. Bu lansman, yalnızca teknolojik bir yeniliğin tanıtımı değil; aynı zamanda markanın “Yeni Milyon Misyonu” kapsamında mobilite deneyimini yeniden tanımlayan önemli bir adımı olarak öne çıkıyor.

Geleneksel otomatik park sistemlerinden farklı olarak VPD, yalnızca park etmeye değil, park yeri bulma sürecine de odaklanıyor. “Boş yer arama ve park etme” adımlarını uçtan uca yöneten bu sistem, sürücünün araç yanında bulunmasına ihtiyaç duymadan süreci tamamen otonom şekilde tamamlayabiliyor. Böylece park stresi gerçek anlamda ortadan kalkıyor.

Teknoloji; OMODA 7, JAECOO 5 ve JAECOO modelleri üzerinde, dünya çapındaki bayilerden temsilciler, medya ve içerik üreticilerinin katılımıyla test edildi. Lansman kapsamında üç farklı senaryo ile sistemin performansı gerçek koşullarda ortaya kondu.

Çağırınca gelen akıllı mobilite

VPD sistemi ile kullanıcılar, belirli bir mesafe içerisinde mobil uygulama üzerinden araçlarını bulundukları noktaya çağırabilecekler. Araç yayalar, diğer araçlar veya engelleri algılayarak rotasını anlık olarak optimize edecek ve güvenli şekilde kullanıcıya ulaşacak. Bu sayede özellikle yoğun alanlarda aracı arama zahmeti ortadan kalkacak.

Tek dokunuşla park deneyimi

Kullanıcılar araçtan indikten sonra mobil uygulama üzerinden vale park fonksiyonunu aktif hale getirecek. Sistem, uygun park alanını kendi belirleyecek, hassas manevralarla park işlemini tamamlayacak ve aracı güvenli şekilde kilitleyecek. Günlük hayatta “in ve devam et” deneyimi artık mümkün hale gelecek.

İnsan ve teknoloji karşı karşıya

Lansmanın en dikkat çekici anlarından biri ise insan ve makine karşılaştırması oldu. Dar alanlar ve zorlu park senaryolarında deneyimli sürücüler ile VPD sistemi aynı koşullarda performans sergiledi. Park süresi, manevra sayısı ve park doğruluğu gibi kriterler üzerinden yapılan değerlendirme, teknolojinin gerçek gücü sergilendi.

OMODA & JAECOO’nun VPD teknolojisi, yalnızca park sorununa çözüm sunmakla kalmıyor; aynı zamanda akıllı mobilite ekosisteminin geleceğine dair güçlü bir vizyon ortaya koyuyor. Marka, genç kullanıcıların hayatını kolaylaştıran teknolojilere odaklanarak mobilite deneyimini daha akıllı, daha pratik ve daha erişilebilir hale getirmeyi hedefliyor.

Bu vizyon doğrultusunda OMODA & JAECOO, hibrit güç sistemleri, akıllı sürüş teknolojileri ve robotik çözümler gibi alanlarda inovasyon yatırımlarını sürdürmeye devam ediyor. VPD teknolojisi ise bu dönüşümün önemli bir parçası olarak, park etmeyi bir zorunluluk olmaktan çıkarıp yeni nesil bir özgürlük alanına dönüştürüyor.

Auto China 2026 (Pekin Otomobil Fuarı) sonrasında markanın Wuhu’da gerçekleştireceği etkinliklerde, “Yeni Milyon Stratejisi”ne dair daha kapsamlı detayların paylaşılması bekleniyor. Aynı kapsamda OMODA 4’ün üretim hattından çıkışıyla birlikte markanın yeni büyüme dönemine geçişi de simgesel olarak ilan edilecek. Öte yandan marka, otomotivin ötesine geçerek akıllı teknolojiler alanındaki yatırımlarını da hızlandırıyor. AiMOGA ekibi tarafından geliştirilen robot teknolojileri, gerçek kullanım senaryolarında test edilmeye başlanırken, bu gelişmeler markanın mobiliteyi çok daha geniş bir perspektiften ele aldığını ortaya koyuyor. OMODA & JAECOO, VPD teknolojisi ile birlikte, park deneyimini yeniden tanımlamayı ve kullanıcılara daha özgür bir sürüş dünyası sunmayı hedefliyor.