HABER: ALİ KARABAŞ / FOTOĞRAF: BEKİR YILMAZ

Konyaspor camiasına, basın mensuplarına ve tüm futbol kamuoyuna hitaben yaptığı paylaşımda Atiker, bu kararın yalnızca kişisel bir hedef olmadığını; yıllardır gönül verdiği kulübü daha güçlü yarınlara taşıma arzusunun bir sonucu olduğunu vurguladı.

Konyaspor’un köklü geçmişine, değerlerine ve potansiyeline inandığını ifade eden Atiker, kulübü hak ettiği yere taşımak için gerekli vizyon, ekip ve projelere sahip olduklarını belirtti. Başkanlık adaylığı sürecinde şeffaflık, sürdürülebilirlik, altyapı yatırımları ve kulüp kültürüne bağlılığı temel ilkeler olarak benimsediklerini kaydetti.

Ömer Atiker, “Amacımız; saha içinde mücadeleci, saha dışında örnek bir kulüp yapısı inşa etmek, taraftarımızla bütünleşmiş bir Konyaspor oluşturmaktır. Hep birlikte, akılcı adımlarla kalıcı başarıları hedefleyeceğiz,” sözleriyle Konyaspor’un geleceğine yönelik vizyonunu da ortaya koydu.

Adaylık sürecine destek veren herkese teşekkür eden Atiker, bu sürecin Konyaspor camiası için hayırlı olmasını temenni etti.

Ekovitrin ailesi olarak Ömer Atiker’e bu anlamlı yolculukta başarılar diliyor, Konyaspor için hayırlı olmasını temenni ediyoruz.