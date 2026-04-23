Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta meydana gelen olayların ardından hızlandırılan çalışmalar kapsamında “7 basamaklı okul güvenlik modeli” devreye alınacak.

Risk analizi yeniden yapılacak

Yeni sistemin ilk adımında tüm okullarda risk ve tehdit değerlendirmeleri güncellenecek. Eğitimciler, karakol yetkilileri ve sosyal hizmet uzmanlarının yer alacağı güvenlik kurulları oluşturularak her okul için özel değerlendirme süreçleri yürütülecek.

Fiziki güvenlik güçlendirilecek

Okullarda giriş-çıkış noktaları, çevre güvenliği ve denetimler daha sıkı hale getirilecek. Güvenlik önlemlerinin artırılmasıyla birlikte okul çevrelerinde kontrol mekanizmaları güçlendirilecek.

Erken uyarı sistemi kurulacak

Okullar ile en yakın emniyet birimleri arasında doğrudan iletişim sağlayacak bir erken uyarı sistemi oluşturulacak. Böylece olası risklere daha hızlı müdahale edilmesi hedeflenecek.

Sağlık ve psikolojik takip

Toplum Sağlığı Merkezleri devreye alınarak psikolojik veya psikiyatrik destek ihtiyacı olan öğrenciler düzenli şekilde izlenecek. Risk grubundaki çocukların takibi daha sistemli hale getirilecek.

Dijital ortamda denetim

Emniyet birimlerine bağlı sanal devriye ekipleri, çocukların sosyal medya ve çevrim içi oyun platformlarındaki etkileşimlerini olası tehditlere karşı takip edecek.

Kurumlar arası veri paylaşımı

Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasında veri paylaşımı sağlanarak koordinasyon güçlendirilecek.

Bilinçlendirme çalışmaları

Okullarda güvenlik farkındalığını artırmaya yönelik seminerler, eğitimler ve konferanslar düzenlenecek. Öğrencilerin ve personelin acil durumlara hazırlıklı olması amaçlanacak.

"81 il valiliğimize uygulanacak tedbirleri içeren bir genelge göndereceğiz"

Bakan Çiftçi, Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in katılımıyla valiler, il emniyet müdürleri, il jandarma komutanları ve il millî eğitim müdürleriyle kapsamlı bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirildiğini belirterek, "81 il valiliğimize uygulanacak tedbirleri içeren bir genelge göndereceğiz. Öncelikle bütün okulların çevresi yeniden risk esaslı değerlendirilecek; giriş-çıkış yoğunluğu, öğrenci hareketliliği, servis güzergâhları, kör noktalar ve çevresel risk alanları tek tek gözden geçirilecek. Okul giriş ve çıkış saatlerinde kolluk görünürlüğü artırılacak. Metruk yapılar, parklar, internet kafeler, oyun salonları ve öğrencilerin yoğun bulunduğu güzergâhlarda devriye ve denetimler sıklaştırılacak. Kamera sistemleri, giriş-çıkış kontrolü, ziyaretçi usulleri ve güvenli toplanma alanları yeniden değerlendirilecek; eksikler süratle giderilecek. Daha önce yılda iki kez yapılan ‘Okul Güvenliği' toplantıları artık her ayın ilk haftasında düzenli yapılacak. Her okulda okul müdürü, rehber öğretmen, en yakın kolluk amiri ve sosyal hizmet uzmanının yer alacağı bir ‘güvenlik kurulu' oluşturulacak. Biz burada yedi basamaklı bir çerçeve üzerinde çalışıyoruz: risk ve tehdit analizlerinin yenilenmesi, fiziki güvenlik önlemlerinin artırılması, erken uyarı sistemi, takip görevi, rehberlik-güvenlik koordinasyonu, bakanlıklar arası eşgüdüm ve acil durum farkındalık eğitimi.

Bakan Çiftçi, akran zorbalığı, dijital riskler ve öğrencilerin psikososyal durumlarının da yakından izleneceğini belirterek, devamsızlık yapan ve risk altında olduğu değerlendirilen çocuklar için okul-aile-kamu kurumları arasında daha güçlü bir takip mekanizması kurulacağını ifade etti.

Rehberlik ve psikososyal destek hizmetlerinin güçlendirileceğini vurgulayan Çiftçi, ruhsatlı silah sahibi ebeveynlere yönelik bilinçlendirme çalışmalarının yapılacağını, ruhsatsız silahla mücadelenin de kararlılıkla süreceğini kaydetti.

Her ilin kısa, orta ve uzun vadeli plan hazırlayarak tedbirleri düzenli şekilde Bakanlığa raporlayacağını bildiren Bakan Çiftçi, olası olaylara müdahale kapasitesinin de yeniden değerlendirileceğini ifade etti.

Okul saldırılarının ardından dijital mecraların da yakından takip edildiğini belirten Bakan Çiftçi, bazı hesapların suçu övdüğünü, saldırganlığı teşvik ettiğini ve toplumu provoke etmeye çalıştığını söyledi. Bakan Çiftçi, "Kolluk kuvvetlerimizin sanal devriye faaliyetleri kapsamında 2025 yılında 210 bin 234, 2026 yılı 16 Nisan itibarıyla da 86 bin 937 hesap yöneticisi ve kullanıcısı tespit edildi. Sadece bu iki okul saldırısı sonrasında saldırgan içerikli 539, provokatif içerikli 379 hesap yöneticisi veya kullanıcısı hakkında gerekli işlemler başlatıldı. Olaylarla bağlantılı 8 bin 11 URL için içerik çıkarılması ve erişim engellenmesi süreci işletildi; toplamda 8 bin 270 URL hakkında karar uygulandı. ‘C31K' isimli oluşuma ait Telegram üzerinde faaliyet gösteren 259 kanal kapatıldı. Provokatif paylaşım yapan çok sayıda sosyal medya hesabı tek tek incelendi; bunlarla ilgili adli süreçler devreye alındı. Tutuklama, adli kontrol, erişim engeli ve yakalama süreçleri de eş zamanlı yürütüldü. Ayrıca kamu düzenini bozan, suçu ve suçluyu öven, olayları manipüle eden çok sayıda hesap ve şahıs hakkında erişim engeli talebinde bulunuldu. Muhterem Cumhurbaşkanımızın da ortaya koyduğu kararlı irade doğrultusunda sanal devriye kapasitemizi artırdık. Bizim için dijital alan, hukukun dışında kalan bir alan değildir. Sokakta suça nasıl geçit vermiyorsak, sosyal medya ve dijital mecralarda suçu öven yapılara da aynı kararlılıkla müdahale ediyoruz. Sanal dünya da hukuk dışı bir alan değildir; suçu övene de toplumu provoke edene de dijital mecralarda alan bırakmayacağız"