Açıklanan ilk verilere göre, Paşinyan liderliğindeki Sivil Sözleşme Partisi seçim yarışını açık ara ilk sırada götürüyor.

İlk Sandıklardan Paşinyan'a Büyük Destek

Ermenistan Merkezi Seçim Komisyonu, oy sayım sürecinin başlamasının ardından kamuoyunu bilgilendiren ilk geçici verileri paylaştı. Ülke genelinde şu ana kadar sayımı tamamlanan ilk 110 sandıktan çıkan sonuçlar, mevcut iktidarın yarışı önde götürdüğünü ortaya koydu.

Resmi olmayan ilk sonuçlara göre; Başbakan Nikol Paşinyan’ın liderliğindeki Sivil Sözleşme Partisi yüzde 57,14 oy oranıyla zirveye yerleşti.

Muhalefet Bloklarında Son Durum Ne?

Seçim yarışında iktidar partisinin en yakın takipçisi, Rusya-Ermenistan vatandaşı iş insanı Samvel Karapetyan ile ilişkilendirilen "Güçlü Ermenistan" ittifakı oldu. İttifak, açılan ilk sandıklarda yüzde 21,43 oy oranı yakalayarak ikinci sıraya yerleşti.

Eski Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan liderliğindeki "Ermenistan İttifakı" ise yüzde 8,21 ile üçüncü sırada kendine yer buldu.

İlk sandık sonuçlarına göre oy dağılımı şu şekilde şekillendi:

Sivil Sözleşme Partisi (Nikol Paşinyan): %57,14

"Güçlü Ermenistan" İttifakı: %21,43

"Ermenistan" İttifakı: %8,21

Müreffeh Ermenistan Partisi: %5,10

Birliğin Kanatları Partisi: %2,52

Seçime katılan diğer parti ve ittifakların şu ana kadar aldığı oy oranları ise yüzde 2 barajının altında kaldı.

"Sonuçlar Geçici, Sayım Sürüyor"

Ermenistan Merkezi Seçim Komisyonu, paylaşılan bu ilk verilerin tamamen geçici nitelikte olduğunun altını çizdi. Ülke genelindeki 2 bin 5 sandıkta oy sayım işlemlerinin titizlikle devam ettiği belirtilirken, kesin ve resmi sonuçların tüm sandıklardan gelecek verilerin birleştirilmesinin ardından netleşmesi bekleniyor. Siyasi analistler, açılacak sandık sayısı arttıkça oranlarda değişimler yaşanabileceğini vurguluyor.