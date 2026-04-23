Meclis Başkanı Kurtulmuş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve beraberindeki öğrencileri TBMM Başkanlık Divan Salonu’nda kabul etti. Kurtulmuş, bayram geleneği kapsamında koltuğunu Semiha İsen Ortaokulu 6. Sınıf öğrencisi İnci Yıldız Şentürk’e bıraktı.



Kurtulmuş bu törende şunları kaydetti:

"Bayramınızı tebrik ediyorum. Burada 1 hafta boyunca Meclis Bahçesi’ni Türk çocuklarına açtığımız çok geniş kapsamlı bir kutlama haftasını idrak ediyoruz. Dün Genel Kurul’da çocuk oturumu gerçekleştirdik. Bugün burada makamın devir teslim törenini yapacağız. Bunlar sembolik törenler olmakla birlikte her birinizin zihninde hayatınızın bundan sonraki süreçlerinde size bir hedef ve gelecek yaklaşımı verecek olan etkinlikler. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın iki tarafı var. Ama birbiri ile bağlantılı tarafı var. Bunlardan birisi Ulusal Egemenlik. Yani bağımsızlığımıza ve milli irademize sahip çıkmamız gerektiği, Cumhuriyetimizi ve demokrasimizi sahiplenmemiz gerektiğini bize hatırlatan bir milli bayram. Bu bayram bu özelliği ile devletin ve toplumsal düzenin niteliği ile ilgili Türkiye’nin bölünmez bütünlüğü ve bağımsızlığı ile ilgili temel meselelerimiz hatırlıyoruz ve bunları bir kez daha teyit ediyoruz. Bu bayramın 2.tarafı ise çocuk bayramı. Dünyada çocuklara ithaf edilmiş tek bayram olmasıdır. Dün burada dünya çocuklarını temsilen ağırladık. Çocuk bayramı dolayısıyla çocuklara ne kadar önem verdiğimizi gelecek nesillerin iyi yetişmesi ile ilgili ne kadar hassa olduğumuzu bütün dünyaya bu tören vasıtasıyla hatırlatmış olduk"